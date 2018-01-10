Mobilya devi IKEA: Bu reklama idrarınızı yaparsanız hayatınız değişebilir

Mobilya devi IKEA, hamile kadınlara yönelik oldukça ilgi çeken bir reklam yaptı.

IKEA'nın hazırladığı bebek karyolası reklamı İsveç'in magazin dergisi Amelia'da yayımlandı. Reklamda ‘Bu reklama idrarınızı yaparsanız hayatınız değişebilir' cümlesi ve en bilinen hamilelik testi olan idrar testiyle benzer özellikleri taşıyan bir şerit yer alıyor.

Eğer hamile bir kadın dergide yer alan IKEA reklamına idrarını damlatırsa, bebek karyolası için belirlenmiş olan aile indirimi, fiyatın yazdığı yerin altında beliriyor. Ardından mağazaya dergiyle gittiklerinde aile indirimini kullanabiliyorlar.

IKEA'nın hamile kadınları düşünerek hazırladığı reklamı kaç kişinin denemek isteyeceği ise belirsiz.

IKEA'nın reklamı ile ilgili ‘dylanspeed' ismindeki bir Twitter kullanıcısı "Daha önce hiç IKEA'da hamile bir kadın gördünüz mü? Onların idrarını sağa sola yapmak yerine bu noktaya yapmaları daha kolay" yorumunda bulundu.

Has no one at ikea seen a pregnant woman before? They’re pretty easy to spot without having them pee all over everything. https://t.co/Lh0gWghX2g — Dylan Speed 🏹 (@dylanspeed) January 10, 2018

​Bir başka Twitter kullanıcısı ise "Elbette burada üzerine idrarınızı yapmaktan keyif alacağınız çok reklam var ama belli ki IKEA bunu gerçekten yapmanızı istiyor" dedi.