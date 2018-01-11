Kadınlar, porno sitelere daha çok girdi

The Times gazetesinde yer alan habere göre, geçen yıl 28.5 milyon ziyaretçi çeken Pornhub sitesinde en çok arama kadınlar için porno başlığında yapıldı. xHamster isimli site ise 2017 yılında kadın ziyaretçilerin sayısının bir önceki yıla oranlar yüzde 2.4 arttığını duyurdu.
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KADINLAR İÇİN DAHA FAZLA İÇERİK
xHamster sitesi ziyaretçilerinin yüzde 26'sının kadınlardan oluştuğunu da belirtti. Pornhub sitesi ise kadınların bilgisayar kullanan erkeklere kıyasla daha fazla cep telefonundan siteye girdiğini duyurdu.
Kadınlar için üretilen porno içeriğin, yeni ve giderek ilgi çeken bir akım olduğu ifade ediliyor.
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