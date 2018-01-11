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    Yapay zeka, robot

    Biyonik penisli erkek seks robotları 2018’de piyasada olacak

    © AFP 2018/ Fabrice COFFRINI
    Yaşam
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    Yapay zeka teknolojisi kullanarak seks robotları üreten şirket, yeni yılda erkek görünümlü robotları piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Seks robotu
    © AFP 2018/ Anthony Wallace
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    2017, milyonlarca insanı besleyebilen pirinçten, görme yetisi olmayanlara görüş kazandıran gözlüğe kadar dünyaya birçok yenilik kazandırdı. Bu yenilikler, yeni yılda insanoğlunun hayatına hangi teknolojilerin gireceği konusunda merak uyandırırken, bunlardan birisinin biyonik penis olacağı öğrenildi.

    Independent’ya yer alan habere göre Realbotix adlı şirket, geçen yıl Harmony adı verilen ve bir yapay zeka uygulamasıyla çalışan, sohbet etme, hatta baştan çıkarma kapasitesine sahip kadın görünümlü seks robotları üretti. Şirket bu yıl erkek seks robotlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çeşitli şekil ve boyutlarda üretilecek erkek robotlarda biyonik penis teknolojisi kullanılacak. 

    ‘VİBRATÖRDEN DAHA İLERİ BİR TEKNOLOJİ’

    Seks robotu
    © AFP 2018/ Anthony Wallace
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    Realbotix’in kurucusu Matt McMullen, Daily Star Online’a yaptığı açıklamada erkek seks robotları üretmek için yoğun şekilde çalıştıklarını duyurdu. McMullen, vibratörden daha ileri bir teknolojiye sahip olduğunu söylediği biyonik penisin modüler olacağını ve istenilen süre boyunca kullanılabileceğini belirtti. 

    İsmi henüz belirlenmeyen erkek seks robotlarından satın almak isteyenlerin ne kadar ödeme yapacağı belirsiz. Harmony kadın robotların fiyatı ise 15.000 dolar civarında. 

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    Etiketler:
    Biyonik penis, Realbotix, Matt McMullen
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