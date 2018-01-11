Dolar milyarderi, ölümle pençeleşen oğlunun hastane masraflarından yakınmış

Bir zamanlar dünyanın en zengin adamı olan ABD'li petrol milyarderi Jean Paul Getty'nin hayatını konu alan ‘All the Money in the World' filmi bazı ülkelerde gösterime girdi. Film, paraya tapmasıyla bilinen Getty'nin beşinci ve son eşi tarafından yazılan anı kitabını da bir kez daha gündeme getirdi.

1966 yılına gelindiğinde 1.2 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Getty, kanser nedeniyle ölmekte olan küçük oğlunun hastane masraflarından ötürü rahatsızdı.

'UMARIM 10 DOLARLIK BİR MUAYENE ÜCRETİ DIŞINDA DOKTORLARDAN UZAK DURUR'

Getty, oğlu Timmy beynindeki tümör sonucu görme yetisini kaybettiği sıralarda, Paris'teki Ritz Otel'den gönderdiği mektubunda şunları yazmıştı: "Umarım Timmy, 10 dolarlık bir muayene ücreti dışında doktorlardan uzak durabilir. Doktorların onun için yapabileceği fazla bir şey olduğunu sanmıyorum. Belki bir check-up yapılabilir, onun da 25 dolardan fazla tutmaması lazım, eğer doktor ödeme yeterliliğine göre fatura çıkarmıyorsa. Bu tür doktorlardan kaçınıyorum."

İŞ NEDENİYLE OĞLUNUN CENAZE TÖRENİNE KATILMADI

Timmy ölümle pençeleştiği dört yıl boyunca babası tarafından hiç ziyaret edilmedi ve 12 yaşında hayatını kaybetti. Baba Getty, cenaze törenine katılmayarak işlerle meşgul olduğunu belirten bir not göndermekle yetindi.

Dolar milyarderi bu sıralarda Suudi Arabistan ve Kuveyt'le bazı petrol anlaşmaları için pazarlık yapıyordu.

FİDYEYİ ÖDEMEYİNCE TORUNUNUN KULAĞINI KESTİLER

Ünlü iş adamı, söz konusu torununun hayatı olduğunda da farklı şekilde davranmadı. Dedesinin ismi verilen Jean Paul Getty III, 16 yaşında olduğu 1973 yılında mafya tarafından kaçırılmış ve serbest bırakılması karşılığında 17 milyon dolar istenmişti.

Getty, torununun kendisinden para koparabilmek için bir tezgah kurduğunu söyleyerek fidye ödemeyi reddetti. Bu kararın ardından İtalyan mafyası genç çocuğun kulağını keserek dedesine gönderdi.