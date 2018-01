Dolar milyarderi, ölümle pençeleşen oğlunun hastane masraflarından yakınmış

Bir zamanlar dünyanın en zengin adamı olan ABD'li petrol milyarderi Jean Paul Getty'nin hayatını konu alan ‘All the Money in the World' filmi bazı ülkelerde gösterime girdi. Film, paraya tapmasıyla bilinen Getty'nin beşinci ve son eşi tarafından yazılan anı kitabını da bir kez daha gündeme getirdi.