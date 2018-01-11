Alman Playboy'dan ilk trans kapak

●TRANS MODEL ON THE COVER OF GERMAN PLAYBOY— TransValid (@TransValid) 9 Ocak 2018
Her name is Giuliana Farfalla. She participated in the last season of Heidi Klum's "Germany's Next Top Model".
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'CESARET VERMEK İÇİN'
Alman reality şovu Cangıl Kampı'nın yeni sezonunda da rol alacak olan Giuliana Farfalla, trans modelden ziyade kadın model olarak başarılı olmak istediğini belirtti. Çocukken yanlış bir bedene doğduğunu hisseden ve 16 yaşında cinsiyet değiştirmeye karar veren Farfalla, başarısıyla diğer trans bireylere cesaret vermek istediğini belirtti.
RTL-Dschungelcamp: Transsexuelle Giuliana Farfalla auf dem „Playboy“-Titel https://t.co/JlJ5fLu2Sh pic.twitter.com/LcVGMpmxkG— StN_News (@StN_News) 9 Ocak 2018
'HEFNER RUHUNU YAŞATMAK'
Playboy Almanya'nın yayın yönetmeni Florian Boitin, 27 Eylül 2017'de ölen Playboy'un kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hugh Hefner'in ruhunu yaşatmak için trans bireyli kapak yapmayı tercih ettiklerini söyledi. Hefner'in 'her türlü dışlama ve hoşgörüsüzlüğe kesinkes karşı olduğunu' dile getiren Boitin, Farfalla'dan da 'bireyin kendi kaderini kendinin belirlemesi mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu gösteren harika bir örnek' diye söz etti.
“Dschungelcamp” 2018: Giuliana Farfalla als erste offizielle Kandidatin bestätigt https://t.co/xcMQQrFyhG pic.twitter.com/lTUZAcBkrY— Anointing lawal (@AnointingLawal) 10 Ocak 2018
HEFNER'DEN 1981'DE BİR İLK
Cinsel özgürlükler, yurttaşlık hakları ve LGBT haklarının ateşli bir savunucusu olarak tanınan Hefner, 1981 ve 1991'de derginin sayfalarını İngiliz trans model Caroline 'Tula' Cossey'e açmıştı. Resmen kadın olarak tanınmak için uzun süre mücadele etmiş ve AİHM'e kadar gitmiş olan Cossey, davasına yardımcı olduğu için Hefner'e derinden teşekkür ettiğini ifade etmişti.
Playboy dergisinin ABD edisyonu da derginin 64 yıllık tarihinde ilk kez bir trans modele 'oyun arkadaşı' sayfalarında yer verdi. Kasım/Aralık 2017 sayısı, anısına çıktığı Hugh Hefner ile ilk kez bir erkeğin yanında kadın olmadan kapak olmasına ve 26 yaşındaki model Ines Rau ile derginin ilk transseksüel 'oyun arkadaşına' sahne oldu.
'YAPILMASI GEREKEN DOĞRU ŞEY'
Hefner'in oğlu Cooper, trans modellerle birlikte çalışmalarını 'yapılması gereken doğru şey' diye nitelerken ''Cinsiyet rollerinin evrim geçirdiği bir dönemdeyiz'' dedi.
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