Kayıt
18:25 11 Ocak 2018
Ankara+ 9°C
İstanbul+ 13°C
Canlı Yayın
    Arama
    Giuliana Farfalla

    Alman Playboy'dan ilk trans kapak

    © AP Photo/ Serene Stache
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Playboy dergisinin Almanya edisyonu, ilk kez trans bir bireyi kapağına taşıdı. TV yıldızı ve model Giuliana Farfalla, dünyaya Pascal Radermacher olarak gelip 16 yaşında cinsiyet değiştirmişti.

    Ines Rau
    © REUTERS/
    Playboy'da 'oyun arkadaşı' ilk kez trans bir birey
    Playboy dergisinin Almanya edisyonu ilk kez bir trans bireyi 'kapak güzeli' yaptı. 21 yıl önce Almanya'nın güneydoğusundaki Breisgau'da Pascal Radermacher ismiyle dünyaya gelen Giuliana Farfalla, kendisini Heidi Klum'un 'Almanya'nın Yeni Top Modeli' şovundan tanıyan Almanlara bu kez Playboy'un ocak sayısının kapağından göz kırptı.

    'CESARET VERMEK İÇİN'

    Alman reality şovu Cangıl Kampı'nın yeni sezonunda da rol alacak olan Giuliana Farfalla, trans modelden ziyade kadın model olarak başarılı olmak istediğini belirtti. Çocukken yanlış bir bedene doğduğunu hisseden ve 16 yaşında cinsiyet değiştirmeye karar veren Farfalla, başarısıyla diğer trans bireylere cesaret vermek istediğini belirtti.

    'HEFNER RUHUNU YAŞATMAK'

    ABD askerleri
    © Sputnik/ David Hizanishvily
    Trump: Trans bireyler ordunun hiçbir kademesine kabul edilmeyecek

    Playboy Almanya'nın yayın yönetmeni Florian Boitin, 27 Eylül 2017'de ölen Playboy'un kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hugh Hefner'in ruhunu yaşatmak için trans bireyli kapak yapmayı tercih ettiklerini söyledi. Hefner'in 'her türlü dışlama ve hoşgörüsüzlüğe kesinkes karşı olduğunu' dile getiren Boitin, Farfalla'dan da 'bireyin kendi kaderini kendinin belirlemesi mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu gösteren harika bir örnek' diye söz etti.

    HEFNER'DEN 1981'DE BİR İLK

    Cinsel özgürlükler, yurttaşlık hakları ve LGBT haklarının ateşli bir savunucusu olarak tanınan Hefner, 1981 ve 1991'de derginin sayfalarını İngiliz trans model Caroline 'Tula' Cossey'e açmıştı. Resmen kadın olarak tanınmak için uzun süre mücadele etmiş ve AİHM'e kadar gitmiş olan Cossey, davasına yardımcı olduğu için Hefner'e derinden teşekkür ettiğini ifade etmişti.

    Playboy kapağı
    © AFP 2018/ MANDEL NGAN
    Playboy dergisi kapanıyor mu?
    ABD İÇİN DE BİR İLK

    Playboy dergisinin ABD edisyonu da derginin 64 yıllık tarihinde ilk kez bir trans modele 'oyun arkadaşı' sayfalarında yer verdi. Kasım/Aralık 2017 sayısı, anısına çıktığı Hugh Hefner ile ilk kez bir erkeğin yanında kadın olmadan kapak olmasına ve 26 yaşındaki model Ines Rau ile derginin ilk transseksüel 'oyun arkadaşına' sahne oldu.

    'YAPILMASI GEREKEN DOĞRU ŞEY'

    Hefner'in oğlu Cooper, trans modellerle birlikte çalışmalarını 'yapılması gereken doğru şey' diye nitelerken ''Cinsiyet rollerinin evrim geçirdiği bir dönemdeyiz'' dedi.

     

     

     

    Etiketler:
    ilk trans birey kapak, Playboy, Giuliana Farfalla, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Yıldırım 'Gönül Dağı'na konuk oldu
    Başbakan Yıldırım 'Gönül Dağı'na konuk oldu: Otobüsçülüğe 1978'de başladım
    Karikatür
    'ABD treni kaçırdı'
    TİLDA
    Rus Tigr zırhlısı, Amerikan Humvee'ye karşı

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam