Alman Playboy'dan ilk trans kapak

Playboy dergisinin Almanya edisyonu, ilk kez trans bir bireyi kapağına taşıdı. TV yıldızı ve model Giuliana Farfalla, dünyaya Pascal Radermacher olarak gelip 16 yaşında cinsiyet değiştirmişti.

●TRANS MODEL ON THE COVER OF GERMAN PLAYBOY

Her name is Giuliana Farfalla. She participated in the last season of Heidi Klum's "Germany's Next Top Model".

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Playboy dergisinin Almanya edisyonu ilk kez bir trans bireyi 'kapak güzeli' yaptı. 21 yıl önce Almanya'nın güneydoğusundaki Breisgau'da Pascal Radermacher ismiyle dünyaya gelen Giuliana Farfalla, kendisini Heidi Klum'un 'Almanya'nın Yeni Top Modeli' şovundan tanıyan Almanlara bu kez Playboy'un ocak sayısının kapağından göz kırptı.

​'CESARET VERMEK İÇİN'

Alman reality şovu Cangıl Kampı'nın yeni sezonunda da rol alacak olan Giuliana Farfalla, trans modelden ziyade kadın model olarak başarılı olmak istediğini belirtti. Çocukken yanlış bir bedene doğduğunu hisseden ve 16 yaşında cinsiyet değiştirmeye karar veren Farfalla, başarısıyla diğer trans bireylere cesaret vermek istediğini belirtti.

​'HEFNER RUHUNU YAŞATMAK' © Sputnik/ David Hizanishvily Trump: Trans bireyler ordunun hiçbir kademesine kabul edilmeyecek

Playboy Almanya'nın yayın yönetmeni Florian Boitin, 27 Eylül 2017'de ölen Playboy'un kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hugh Hefner'in ruhunu yaşatmak için trans bireyli kapak yapmayı tercih ettiklerini söyledi. Hefner'in 'her türlü dışlama ve hoşgörüsüzlüğe kesinkes karşı olduğunu' dile getiren Boitin, Farfalla'dan da 'bireyin kendi kaderini kendinin belirlemesi mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu gösteren harika bir örnek' diye söz etti.

“Dschungelcamp” 2018: Giuliana Farfalla als erste offizielle Kandidatin bestätigt https://t.co/xcMQQrFyhG pic.twitter.com/lTUZAcBkrY — Anointing lawal (@AnointingLawal) 10 Ocak 2018

​HEFNER'DEN 1981'DE BİR İLK

Cinsel özgürlükler, yurttaşlık hakları ve LGBT haklarının ateşli bir savunucusu olarak tanınan Hefner, 1981 ve 1991'de derginin sayfalarını İngiliz trans model Caroline 'Tula' Cossey'e açmıştı. Resmen kadın olarak tanınmak için uzun süre mücadele etmiş ve AİHM'e kadar gitmiş olan Cossey, davasına yardımcı olduğu için Hefner'e derinden teşekkür ettiğini ifade etmişti.

© AFP 2018/ MANDEL NGAN Playboy dergisi kapanıyor mu?

Playboy dergisinin ABD edisyonu da derginin 64 yıllık tarihinde ilk kez bir trans modele 'oyun arkadaşı' sayfalarında yer verdi. Kasım/Aralık 2017 sayısı, anısına çıktığı Hugh Hefner ile ilk kez bir erkeğin yanında kadın olmadan kapak olmasına ve 26 yaşındaki model Ines Rau ile derginin ilk transseksüel 'oyun arkadaşına' sahne oldu.

'YAPILMASI GEREKEN DOĞRU ŞEY'

Hefner'in oğlu Cooper, trans modellerle birlikte çalışmalarını 'yapılması gereken doğru şey' diye nitelerken ''Cinsiyet rollerinin evrim geçirdiği bir dönemdeyiz'' dedi.