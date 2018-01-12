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    Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi

    'Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı' diyen Deneuve'e, Berlusconi'den destek

    © REUTERS/ Remo Casilli
    Yaşam
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    Eski İtalya Başbakanı, 'erkeklerin kadınlara asılmakta özgür olmasını' savunan Fransız aktris için ''Kutsal laflar etti'' dedi. Seks skandallarıyla tanınan Berlusconi'nin ''Kur yapmak suç değil, ama bu konuda tecrübesizim, hep kadınlar bana kur yaptı'' sözleri İtalya'da tartışma yarattı.

    Catherine Deneuve
    © AFP 2018/ Gregor Fischer
    Deneuve: Erkeğin asılması, baştan çıkarması suç değil
    Hollywood'da cinsel saldırılara karşı başlatılan #MeToo (#BenDe) hareketini giderek püritenlik ve totaliter topluma varmakla suçlayan ünlü aktris Catherine Deneuve'ün başını çektiği 100 Fransız kadına, seks skandallarıyla da tanınan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'den destek geldi.

    'DOĞAL OLARAK MUTLU EDER'

    Berlusconi, perşembe akşamı katıldığı bir televizyon programında 'erkeklerin kadınlara asılmakta özgür olması gerektiğini' savunan Deneuve için ''Kutsal laflar etti'' diyerek şu görüşü savundu:

    ''Bir erkeğin kendisini baştan çıkarmaya çalışması kadınları doğal olarak mutlu eder. Zarafet sınırları içinde kaldığı sürece kur yapmak suç değildir.''

    Peter Jackson
    © AFP 2018/ ROBYN BECK
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    'TABİİ BANA HEP KADINLAR KUR YAPTI'

    Para karşılığı 18 yaşından küçüklerin de olduğu seks partileri düzenlemekle itham edilmiş olan Berlusconi, "Ama benim bu konuda fazla tecrübem yok, çünkü bana kur yapanlar hep kadınlar olmuştur" diye ekledi.

    Medya imparatorluğu da olan eski sağcı başbakanın bu sözleri, İtalya'da Deneuve ile destekçilerinin mektubu kadar tartışma yarattı.

    'KUR İLE TACİZ AYNI ŞEY DEĞİLDİR'

    Salma Hayek
    © AP Photo/ Richard Shotwell
    Ünlü aktris Salma Hayek'ten cinsel taciz suçlaması: Weinstein benim de canavarım

    BBC Türkçe'nin haberine göre cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla bilinen Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, kur yapmakla taciz arasındaki farka dikkat çekti. Boldrini, "Kur yapmanın tacizle bir alakası yok. İkisini karıştırmak gerçekleri saptırmak ve ciddi bir problemi görmezden gelmektir" dedi.

    Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi
    © Sputnik/ Sergey Guneev
    'Hür' Berlusconi’nin ilk lafı: Bunga bunga zamanı
    'BAY BUNGA BUNGA'

    Sosyal medyada da Berlusconi'ye para karşılığı seks partileri düzenlediği ithamları hatırlatılarak "Bunu söyleyen de Bay Bunga Bunga!", "Tabii sen kur yapmıyordun, para veriyordun", "Berlusconi'nin övdüğü her şey çöplüktür" yorumları geldi.

    ÖNCE SUÇLU BULUNDU, SONRA BERAAT ETTİ

    81 yaşındaki Berlusconi, reşit olmayan bir kızla para karşılığı seks yapmakla suçlandığı davada, ilk aşamada suçlu bulunarak 7 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevinden men cezasına çarptırılmıştı. Ancak temyizde karar bozulmuş ve Berlusconi'nin 'kızın yaşını bilip bilmediğinin kanıtlanamadığı' gerekçesiyle 2014'te aklanmayla sonuçlanmıştı. Eski başbakanın bu davadaki tanıkları susturmak için rüşvet verdiği iddiasıyla açılan dava ise hala devam ediyor.

    Eski karısı Veronica Lario'nun Berlusconi'ye açtığı boşanma davasının gerekçelerinden biri de 'küçük yaştaki kızlara düşkünlüğüydü'.

    Etiketler:
    Catherine Deneuve, Silvio Berlusconi, İtalya
    Topluluk kurallarıTartışma
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