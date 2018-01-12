'Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı' diyen Deneuve'e, Berlusconi'den destek

'DOĞAL OLARAK MUTLU EDER'
Berlusconi, perşembe akşamı katıldığı bir televizyon programında 'erkeklerin kadınlara asılmakta özgür olması gerektiğini' savunan Deneuve için ''Kutsal laflar etti'' diyerek şu görüşü savundu:
''Bir erkeğin kendisini baştan çıkarmaya çalışması kadınları doğal olarak mutlu eder. Zarafet sınırları içinde kaldığı sürece kur yapmak suç değildir.''
Para karşılığı 18 yaşından küçüklerin de olduğu seks partileri düzenlemekle itham edilmiş olan Berlusconi, "Ama benim bu konuda fazla tecrübem yok, çünkü bana kur yapanlar hep kadınlar olmuştur" diye ekledi.
Medya imparatorluğu da olan eski sağcı başbakanın bu sözleri, İtalya'da Deneuve ile destekçilerinin mektubu kadar tartışma yarattı.
'KUR İLE TACİZ AYNI ŞEY DEĞİLDİR'
BBC Türkçe'nin haberine göre cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla bilinen Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, kur yapmakla taciz arasındaki farka dikkat çekti. Boldrini, "Kur yapmanın tacizle bir alakası yok. İkisini karıştırmak gerçekleri saptırmak ve ciddi bir problemi görmezden gelmektir" dedi.
Sosyal medyada da Berlusconi'ye para karşılığı seks partileri düzenlediği ithamları hatırlatılarak "Bunu söyleyen de Bay Bunga Bunga!", "Tabii sen kur yapmıyordun, para veriyordun", "Berlusconi'nin övdüğü her şey çöplüktür" yorumları geldi.
ÖNCE SUÇLU BULUNDU, SONRA BERAAT ETTİ
81 yaşındaki Berlusconi, reşit olmayan bir kızla para karşılığı seks yapmakla suçlandığı davada, ilk aşamada suçlu bulunarak 7 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevinden men cezasına çarptırılmıştı. Ancak temyizde karar bozulmuş ve Berlusconi'nin 'kızın yaşını bilip bilmediğinin kanıtlanamadığı' gerekçesiyle 2014'te aklanmayla sonuçlanmıştı. Eski başbakanın bu davadaki tanıkları susturmak için rüşvet verdiği iddiasıyla açılan dava ise hala devam ediyor.
Eski karısı Veronica Lario'nun Berlusconi'ye açtığı boşanma davasının gerekçelerinden biri de 'küçük yaştaki kızlara düşkünlüğüydü'.
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