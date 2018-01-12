‘Keops Piramidi'nde meteordan yapılmış bir taht olabilir'

İtalya'daki Milano Politeknik Üniversitesi'nden astrofizikçi Giulio Magli, Mısır'daki Dünya'nın 7 harikasından biri olan Keops Piramidi'nde keşfedilen 30 metre genişliğindeki odada meteor metalinden yapılmış bir taht olabileceğini ileri sürdü.

Eurekalert sitesinin aktardığına göre, İtalya'daki Milano Politeknik Üniversitesi'nden astrofizikçi Giulio Magli, Keops Piramidi'ne dair yeni bir teori ortaya attı. Magli, firavunların öldükten sonra demir bir tahta oturup cennet kapılarına gittiğine inanılan Mısır cenaze geleneklerinden yola çıkarak, piramitte bulunan 30 metrelik alanda ölen bir firavunun meteor metalinden yapılmış bir tahtının olabileceğini ifade etti.

'DÖRT KANALDAN BİRİNİN KAPISI BU ODAYA ÇIKIYOR'

Magli, piramitte ölen firavunun ruhunun yıldızlara çıktığına inanılan dört havalandırma kanalının olduğunu ve kanallardan birinin kapısının bu odaya çıktığını da belirtti.

Magli, ayrıca piramitte daha önce de Mısır Kraliçesi Hetepheres'in tahtının bulunduğunu hatırlattı.