'Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy X’in tasarımı ortaya çıktı'

Letsgodigital sitesinin haberinde Samsung, CES — 2018’deki kapalı bir toplantıda Galaxy X’i tanıttığı belirtildi.

Samsung Galaxy X foldable phone unveiled at CES in private event https://t.co/9cI1GsrzVI pic.twitter.com/5Izb4FKo6T — Android Community (@Androids) January 12, 2018

İddiaya göre, katlanabilir ekranlı akıllı telefon 7.3 inçlik bir ekrana sahip olacak. Üretimine kasım ayında başlanacak telefon, 2019 yılında piyasaya sürülecek.

More detail about Samsung's foldable phone, the Galaxy X, leak — https://t.co/aa4xS0yWQx pic.twitter.com/i2waNGHMXj

Biri içe, diğer dışa katlanan iki modeli bulunacak telefon 200 bin kez katlamaya dayanıklı olacak.