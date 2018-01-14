Trabzon Havalimanı uçuşlara açıldı

Havalimanına indikten sonra pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus'a ait yolcu uçağına yönelik çalışmalar için sabah saatlerinde üç çekici ile itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerine yönlendirildi. Bölgede özel harekat polisleri de görevlendirildi.
© AA/ Tuğba Yardımcı
Çalışmalar sonucu yolculara ait valiz ve eşyalar, uçaktan alınarak bir otobüse konuldu.
Öte yandan, Sahil Güvenlik botu da güvenlik amacıyla denizde seyretti.
Çekiciler belirli bir süre bekledikten sonra alandan ayrıldı.
Güvenlik gerekçesiyle uçuşlara kapatılan havalimanından ilk sefer İstanbul'a gerçekleştirildi.
© AA/ Hakan Burak Altunöz
Pistten çıkan uçaktaki yolculardan Fatma Gördü, "Benzin kokmaya başladı. Yangın çıkacağını düşündük ondan korktuk" dedi. Yüksel Gördü de "O anlar anlatılmaz yaşanır ancak. Bir mucize bizim kurtulmamız. Yanabilirdik, patlayabilirdi, denize uçabilirdik. Çok şükür Allah'ıma buna da şükür. Aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum" diye konuştu.
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