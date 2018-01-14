Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 20 yaralı

Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde en az 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Acari'nin 42 kilometre güneybatısı olan depremin büyüklüğünü 7.3 olarak açıkladı. Daha sonra ise büyüklük 7.1'e düşürüldü.

Depremin, 12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde en az 1 kişinin hayatını kaybetti, 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan depremin merkez üssüne yakın bölgelerde tsunami uyarısı yapıldı. ANcak daha sonra tehdidin ortadan kalktığı belirtildi.

major #earthquake (#sismo) shakes Near Coast of Southern Peru 10 min ago. Effects derived from witnesses' reports: pic.twitter.com/XHJoKQPJ5R — EMSC (@LastQuake) January 14, 2018

​