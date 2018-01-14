Moda fotoğrafçılığının zirvesine cinsel taciz suçlaması

Male Models Say They Were Sexually Abused By Photographers https://t.co/goMS6uhUKE — Earl R. Merrill (@earlrmerrill17) 14 Ocak 2018

Hollywood'un en ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein'ın en ünlü aktrisler dahil sektör çapında sistematik cinsel saldırılarda bulunduğu ve bunun her türlü yöntemle örtbas edildiğinin yıllar sonra bazı itiraflarla ortaya çıkmasının ardından moda dünyası üzerindeki sessizlik perdesi de kalkıyor.

​ŞÖHRETİN BEDELİ Mİ?

Moda dünyasında modellerin cinsel açıdan tahrik edici görünmelerinin sağlanılmasına çalışılırken cinsel istismara uğramalarının 'gelenek' kabul edildiğini, buna modellerin 'şöhret için ödemesi gereken bedel' gözüyle bakıldığını aktaran New York Times gazetesi, artık durumun değiştiğini belirtti. Zira dünyaca ünlü iki moda fotoğrafçısı, çok sayıda erkek modelin cinsel taciz suçlamalarının hedefinde.

#Fotografía Vogue bans Mario Testino and Bruce Weber after accusations of sexual misconduct https://t.co/2aha1lfZKE pic.twitter.com/0urdRNLCuG — Laura Van Der Berg (@Lauvanderberg1) 14 Ocak 2018

​KLEIN İÇİN ÇEKEN WEBER'E AĞIR İTHAMLAR

© AFP 2018/ Gregor Fischer Deneuve: Erkeğin asılması, baştan çıkarması suç değil

Calvin Klein ve Abercrombie & Fitch gibi moda devleri için yaptığı çekimlerle tanınan Bruce Weber'in erkek modelleri gerekli gereksiz çırılçıplak soyundurduğu, beden hareketleri yaptırdığı ve ellerini bedenlerinin üzerine koyup olur olmaz dolaştırdığı belirtildi. Hatta parmaklarını modellerin ağızlarının içine soktuğu, modellerin cinsel organlarını avuçladığı da suçlamalar arasında.

'ÇOK FAZLA TACİZ'

Model Robyn Sinclair ''Hiçbir zaman seks ya da benzeri şeyler yapmadık ama bu çok şey olmadığı anlamına gelmiyor. Çok fazla dokunma, çok fazla taciz vardı'' dedi.

KRALİYET FOTOĞRAFÇISI TESTINO'YA DA BENZER İTHAMLAR

İngiliz kraliyet ailesinin ve Vogue dergisinin gözde fotoğrafçısı Mario Testino hakkında da asistanları ve modelleri dahil 13 erkek, cinsel organlarını elleyip karşılarında mastürbasyon yaptığı suçlamalarında bulundu.

Mario Testino and Bruce Weber 'sexually exploited models' https://t.co/Jth91aydUW — Anthony John Wixted (@TrojanManifesto) 14 Ocak 2018

​BİR YANDA YALANLAMA DİĞER YANDA GÖZYAŞI

Weber ile Testino'nun avukatları, suçlamaları yalanlama ve çoğu ünlü olan bu modellerin güvenilirliğini sorgulama yoluna gitti. İki erkek model Mark Ricketson ve Jason Boyce ise avukat eşliğinde bir basın toplantısıyla Weber'e yönelttikleri suçlamaları açıklarken zaman gözyaşlarını tutamadı. Vogue dergisi Weber ve Testino ile çalışmaya son verdiğini açıkladı.

Dozens of men accuse photographers Bruce Weber and Mario Testino of sexual harassment: report https://t.co/K8hNWfF9Iq pic.twitter.com/XVoVbezcx3 — The Hill (@thehill) 14 Ocak 2018

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