Catherine Deneuve bu kez cinsel saldırı mağdurlarından özür diledi

Efsanevi Fransız aktris Catherine Deneuve, #BenDe hareketine karşı erkeklerin kadınlara asılmakta özgür olduğunu savunan açık mektuba imza atmasının ardından tepkiler üzerine bir mektup yayımladı: Cinsel saldırılardan mağdur olan ve açık mektuptan ötürü incinen herkesi kucaklıyorum. Sadece ve sadece onlardan özür diliyorum.

© AFP 2018/ Gregor Fischer Deneuve: Erkeğin asılması, baştan çıkarması suç değil

Deneuve says she signed Letter because she worries about tone of #metoo campaign and censorship in arts — the only valid points in the initial letter. She apologizes to victims, lashes out at some signatories and claims she witnessed harassment: https://t.co/DBQaI5l8po @libe — Anne-S Chassany (@ChassNews) 14 Ocak 2018

Hollywood'da ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'ın sistematik cinsel saldırıları ve kurbanları susturma operasyonlarını ortaya çıkararak işe başlayan #MeToo (#BenDe) kampanyasına ilkin tepki gösteren ünlü Fransız aktris Catherine Deneuve, bu kez özür diledi. Pek çok ünlü erkeğin cinsel taciz vakalarının ortaya serilmesini sağlayan kampanyanın erkek düşmanlığına ve püritenliğe vardığına dair bir açık mektuba 100 tanınmış Fransız kadınla birlikte imza atmış olan Deneuve, aldığı tepkiler üzerine cinsel saldırı mağdurlarından özür dilediğini açıkladı.

​'CİNSEL TACİZİN İYİ OLDUĞUNU SAVUNMADIM'

Le Monde gazetesinde yayımlanan açık mektup 'erkeklerin kadınlara kur yapmak, asılmak, baştan çıkarmak için ısrar etmekte özgür olması gerektiğini' savunuyordu. Libération gazetesinde pazar günü yayımlanan mektubunda ise Deneuve, "Salı günü Le Monde'da yayımlanan metnin ardından bu iğrenç hareketlerden ötürü mağdur olan ve mektuptan ötürü incinen herkesi kardeşçe kucaklıyorum. Sadece ve sadece onlardan özür diliyorum" dedi. Deneuve, açık mektupta 'cinsel tacizin iyi olduğuna dair hiçbir şeyin olmadığını, öyle olsaydı mektubu imzalamayacağını' savundu. © REUTERS/ Remo Casilli 'Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı' diyen Deneuve'e, Berlusconi'den destek

DİĞER BAZI İMZACILARA TEPKİ

'Erkeklerin uygunsuz davranış suçlamasıyla medyada linç edilmesine karşı çıktığını' bir kez daha ifade eden aktris, açık mektubun mesajının tümüyle doğru olmasa da bir zindeliği olduğunu savundu. Ancak diğer bazı imzacıların bu açık mektup üzerinden medya ve kamuoyunda yürüttükleri kampanyanın metnin ruhunu çarpıttığını ileri süren Deneuve, açık mektupla ilgili BFMTV'deki bir tartışmada eski bir porno yıldızı olan radyo sunucusu Brigitte Lahaie'nin 'kadınların tecavüz sırasında orgazm olabileceğinden' söz etmesine atıf yaptı. 'Bu suçun işlendiği kişilerin suratına tükürmekten beter bir şey' tepkisini göstererek başkalarını da bağlayan açık mektubu kimsenin kendi saçmalamalarına alet etmemesi gerektiğini belirtti.

'BEN DE FEMİNİSTİM' © REUTERS/ Mary Turner Moda fotoğrafçılığının zirvesine cinsel taciz suçlaması

Libération gazetesindeki mektubunda 'özgürlüğü sevdiğini' dile getiren ünlü Fransız oyuncu, feminist olmadığına yönelik iddialara karşı çıktığını, kendini bir feminist olarak tanımladığını söyledi.

'BEN DE TACİZE UĞRADIM'

Kariyeri boyunca 'kaba hareketlere tanık olduğunu' itiraf eden Deneuve, cinsel tacize çözümün kız ve erkek çocukları ona göre yetiştirmek olduğunu, ayrıca adalete de inandığını belirtti.