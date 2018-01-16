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    H&M

    Irkçılık tartışmalarının odağındaki çocuk model taşınmak zorunda kaldı

    © REUTERS/ Stephanie Keith
    Yaşam
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    Dünya çapında protesto edilen H&M'nin 'Ormanın en havalı maymunu' yazılı sweatshirt giydirdiği siyah çocuğun ailesi, her yerde tanınır hale geldiklerini, evlerinden taşınmak zorunda kaldıklarını belirtti.

    Güney Afrikalı aktivistler, H&M mağazalarına saldırdı
    © AFP 2018/ WIKUS DE WET
    Güney Afrikalı aktivistler, H&M mağazalarına saldırdı
    İsveç merkezli giyim devi H&M, reklamlarında, 'Ormanın en havalı maymunu' yazılı sweatshirt giyen siyah bir çocuk kullanması nedeniyle ırkçılıkla suçlanıp protesto edilirken çocuğun ailesinin de başı dertte. H&M'yi protesto kampanyasının küresel boyut alması nedeniyle her yerde tanınır hale gelen siyah çocuk modelin ailesi, evlerinden taşınmak zorunda kaldıklarını belirtti.

    NASIL ETKİLENECEK?

    İsveçte yaşayan Terry Mango isimli anne ile Frank Odhiambo isimli partneri, 5 yaşındaki oğulları Liam'ın bu tartışmadan nasıl etkileneceğiyle ilgili endişe duyduklarını, bu yüzden onu korumaya odaklandıklarını söyledi. ITV'nin sabah şovuna katılan Terry ile Frank, tartışma ve protestoların aile hayatlarını sarstığını belirtti. 

    H&M şirketinin ırkçılıkla suçlanmasına neden olan görsel
    © AP Photo/ H&M
    Irkçılıkla suçlanan giyim devi H&M'den geri adım
    'BENİ SEVİYORLAR' DİYE DÜŞÜNÜYOR

    Frank Liam'ın yaşı itibarıyla kendi fotoğrafı üzerinden kopan tartışmanın bilincinde olmadığını söylerken Terry de ''İnsanların fotoğrafla ilgili tartışma yüzünden kendisine ilgi gösterdiğini bilmiyor. O fotoğraflarda çok iyi modellik yaptığı için kendisini beğendiklerini, sevdiklerini düşünüyor'' diye ekledi.

    'NORMAL AİLE HAYATI BİTTİ'

    Aile olarak mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istediklerini belirten Terry ile Frank ''Tartışma koptuğundan beri normal bir aile hayatı yaşayamadık. Hatta tartışmadan biraz uzaklaşabilmak için başka yere taşındık'' dedi.

    Terry ile birlikte Liam'ın yanısıra yetiştirdikleri başka çocukları da olduğunu belirtip ''Çocuklarımızı korumak gibi bir yükümlülüğümüz var'' vurgusu yapan Frank, elinde imkan olsa butün tartışmayı bitirme yoluna gideceğini dile getirdi.

    H&M şirketinin ırkçılıkla suçlanmasına neden olan görsel
    © AP Photo/ H&M
    Irkçılıkla suçlanan H&M'in fotoğrafındaki siyah çocuk mankenin annesi firmayı savundu: Aşın artık bunları
    ANNE, IRKÇILIK OLMADIĞINDA ISRARLI

    Terry ise daha önce 'maymun' tartışmalarına 'ortalığı velveye vermek' tepkisini gösterip ''Aşın artık bunları'' demişti. TV programında bu görüşün arkasında duran anne ''Ben ırkçılığın ne olduğunu bilirim, doğrudan maruz kaldım. Bana da maymun dediler, o zaman da aynı tepkiyi verdim. Ben bir tişörte maymun yazıldı diye ırkçılık görmüyorum. Liam üzerine maymun yazan bir tişörte modellik eden siyah bir çocuk. Bence ırkçılıkla ilgili farklı görüşlere herkes saygı göstermeli'' dedi.

    H&M'E TEPKİ DURMUYOR

    Ancak H&M tepkiler gelmeye başladıktan birkaç saat sonra kendisiyle bağlantılı tüm kanallardan fotoğrafı kaldırıp 'rencide olan herkesten özür dilemişti', tepkiler dinmeyince ürünü de piyasadan tümüyle çekmişti. Buna rağmen durmayan H&M'yi boykot çağrılarına futbolcu Romelu Lukaku, basketbolcu LeBron James, müzisyen P Diddy ve The Weeknd de katıldı.

    Etiketler:
    H&M, Frank Odhiambo, Terry Mango
    Topluluk kurallarıTartışma
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