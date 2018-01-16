Kayıt
17:13 16 Ocak 2018
Ankara+ 3°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Kaliforniya'da 13 çocuğunu rehin tutan çiftin evi

    Kaliforniya'da 'korku evi': 13 çocuğunu aç bırakıp yatağa zincirleyen karı koca tutuklandı

    © AFP 2018/ Bill Wechter
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 10

    ABD'nin Kalifroniya eyaletindeki evlerinde bazıları yetişkin 13 çocuğunu aç bırakıp rehin tutan, kimilerini yatağa zincirle bağlayan bir çift tutuklandı.

    Kaliforniya'nın Los Angeles kentine 95 km uzaklıktaki Perris'te yaşayan çift, 13 çocuğunu evde rehin tuttukları anlaşılınca 9 ayrı 'işkence' ve 10 ayrı 'çocukların yaşamını tehlikeye atma' suçu yöneltilip tutuklandı.

    Çift için 9 milyon dolar kefalet belirlendi.

    'VAMPİR GİBİYDİLER'

    Kadına şiddet
    © Fotoğraf: icmhd.wordpress.com
    Natascha, 8 yıl esir tutulduğu hücrede kalmaya devam ediyor
    48 yaşındaki Louise Anna Turpin ile 57 yaşındaki eşi David Allen Turpin'in evlerine baskın yapan polis, çiftin 2 ile 29 yaşları arasındaki 13 çocuğunun durumunu görünce dehşete düştü.

    Çiftin çocuklarından bazıları karanlık ve pis kokulu bir ortamda yataklarına zincirlenmiş ve asma kilitle bağlanmış halde bulundu.

    Çiftin evde rehin tuttuğu 13 çocuktan 7'sinin 18-29 yaş arasındaki yetişkinlerden oluştuğunu kaydeden polis 'Kurbanlar kötü beslenmiş ve çok pis durumdaydı" dedi.

    Gazetecilere bilgi veren polis yetkilileri çocukların güneş ışığı alamama kaynaklı olarak ciltlerinin çok beyaz olduğunu ve bu nedenle 'vampir gibi gözüktükleri' yorumunu yaptı.

    13 çocuğun tamamının yerel hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.

    17 YAŞINDAKİ KIZLARI POLİSE HABER VERDİ

    Korkunç olay, çiftin evden kaçmayı başaran ve evde bulduğu cep telefonunu kullanarak iletişim kurmayı başaran 17 yaşındaki kızlarının polisi aramasıyla ortaya çıktı.

    Riverside Şerif Departmanı açıklamasında, genç kızı ve 7 yetişkin kardeşini bulduklarında çok zayıf olamaları nedeniyle çocuk zannettiklerini aktardı.

    KORKUNÇ OLAYIN NEDENİ BİLİNMİYOR

    Modern kölelik
    © Flickr/ Ira Gelb
    46 milyon insan, köle olarak yaşıyor
    Yetkililer ABD'li karı kocanın neden kendi çocuklarına işkence ettiğinin sebebi henüz aydınlatamadı.

    Ancak komşuları ailenin tuhaf davranışları hakkında medyaya konuştu.

    Reuters haber ajansına konuşan bir komşu "Turpin ailesi haklarında hiçbir şey bilemediğiniz tiplerdendi" dedi.

    Komşu "Onları asla bir ziyarette göremezdiniz ya da dışarıdan birinin geldiğini göremezdiniz. Belki sadece onları alışverişte görebilirdiniz" dedi.

    Los Angeles Times'a konuşan bir başka komşuları da çocukların hiç dışarı çıkıp oyun oynamadığını belirterek "Çocukların evde eğitim gördüklerini düşünüyordum. Bir şeylerin ters gittiğini bilirsiniz ama o insanların kötü olduğunu düşünmezsiniz" dedi.

    BABA'NIN MÜDÜRLÜK YAPTIĞI OKUL ADRESİYLE EV ADRESİ AYNI

    Ailes hakkındaki diğer bilgiler de oldukça ilginç. Kayıtlara göre çift Teksas'ta uzun yıllar yaşadıktan sonra 8 yıl önce Kaliforniya'ya yerleşti. Baba Turpin iki kez iflas etti. İkinci iflasını açıkladığında savunma teknolojisi ve havacılık alanında faaliyet gösteren bir şirkette iyi maaşlı bir mühendis olarak çalışıyordu.

    Kayıtları göre baba Turpin şu anda 6 öğrencili özel bir okulda müdür olarak gözüküyor. Ancak Turpin'in okul adresinin ev adresiyle aynı olduğu belirtildi.

    Turpin'in karısının ve çocuklarının hiçbirinin çalışmadığı ortaya çıktı.

    İlgili konular:

    Esir tutulan Ezidi kadınlar IŞİD’in köle pazarlarında satılıyor
    Taliban'ın elinde 5 yıl esir kalan ABD'li asker, firardan suçlu bulundu
    El Nusra'nın elinde 2 yıl esir kalan ABD'li gazeteci: Bazıları onurlu ve hoş insanlar
    Ezidi esir Zeynep: IŞİD'ci kadınlar erkeklerden daha kötü
    Etiketler:
    Rehin, Çocuk, İşkence, David Allen Turpin, Louise Anna Turpin, Kaliforniya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Uluslararası Rus Akrobasi Grubu
    Uluslararası Rus Akrobasi Grubu ilk kez İstanbul’da olacak
    Karikatür
    'Washington, Fırat Nehri'nin doğusunda kalmak istiyor'
    İnfografik
    İdlib'deki güç dengesi haritası

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam