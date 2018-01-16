Kaliforniya'da 'korku evi': 13 çocuğunu aç bırakıp yatağa zincirleyen karı koca tutuklandı

Kaliforniya'nın Los Angeles kentine 95 km uzaklıktaki Perris'te yaşayan çift, 13 çocuğunu evde rehin tuttukları anlaşılınca 9 ayrı 'işkence' ve 10 ayrı 'çocukların yaşamını tehlikeye atma' suçu yöneltilip tutuklandı.

Çift için 9 milyon dolar kefalet belirlendi.

California state records list David Turpin as the principal of the Sandcastle Day School, a private K-12 school. The school is located in the same block as where the children were found https://t.co/SNYPNImQpS — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) January 16, 2018

​'VAMPİR GİBİYDİLER'

48 yaşındaki Louise Anna Turpin ile 57 yaşındaki eşi David Allen Turpin'in evlerine baskın yapan polis, çiftin 2 ile 29 yaşları arasındaki 13 çocuğunun durumunu görünce dehşete düştü.

Çiftin çocuklarından bazıları karanlık ve pis kokulu bir ortamda yataklarına zincirlenmiş ve asma kilitle bağlanmış halde bulundu.

Çiftin evde rehin tuttuğu 13 çocuktan 7'sinin 18-29 yaş arasındaki yetişkinlerden oluştuğunu kaydeden polis 'Kurbanlar kötü beslenmiş ve çok pis durumdaydı" dedi.

Gazetecilere bilgi veren polis yetkilileri çocukların güneş ışığı alamama kaynaklı olarak ciltlerinin çok beyaz olduğunu ve bu nedenle 'vampir gibi gözüktükleri' yorumunu yaptı.

13 çocuğun tamamının yerel hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.

David & Louise Turpin are arrested in California as their 13 emaciated children aged 2 to 28 were found chained and shackled in a filthy house after a 17-year old girl escaped and called the police. #disgusting #crime #california pic.twitter.com/xotX0SpQy9 — Angry Photo Dude (@AngryPhotoDude) January 15, 2018

17 YAŞINDAKİ KIZLARI POLİSE HABER VERDİ

Korkunç olay, çiftin evden kaçmayı başaran ve evde bulduğu cep telefonunu kullanarak iletişim kurmayı başaran 17 yaşındaki kızlarının polisi aramasıyla ortaya çıktı.

Riverside Şerif Departmanı açıklamasında, genç kızı ve 7 yetişkin kardeşini bulduklarında çok zayıf olamaları nedeniyle çocuk zannettiklerini aktardı.

PICTURED: Parents David and Louise Turpin were arrested on torture and child endangerment charges after police say they kept their 13 child, ranging from 2 to 29, shackled in their Perris, California home https://t.co/eJDJgQZ6JK pic.twitter.com/ABNxvlY4C9 — Tom Cleary (@tomwcleary) January 15, 2018

​KORKUNÇ OLAYIN NEDENİ BİLİNMİYOR

© Flickr/ Ira Gelb 46 milyon insan, köle olarak yaşıyor

Yetkililer ABD'li karı kocanın neden kendi çocuklarına işkence ettiğinin sebebi henüz aydınlatamadı.

Ancak komşuları ailenin tuhaf davranışları hakkında medyaya konuştu.

Reuters haber ajansına konuşan bir komşu "Turpin ailesi haklarında hiçbir şey bilemediğiniz tiplerdendi" dedi.

Komşu "Onları asla bir ziyarette göremezdiniz ya da dışarıdan birinin geldiğini göremezdiniz. Belki sadece onları alışverişte görebilirdiniz" dedi.

Los Angeles Times'a konuşan bir başka komşuları da çocukların hiç dışarı çıkıp oyun oynamadığını belirterek "Çocukların evde eğitim gördüklerini düşünüyordum. Bir şeylerin ters gittiğini bilirsiniz ama o insanların kötü olduğunu düşünmezsiniz" dedi.

BABA'NIN MÜDÜRLÜK YAPTIĞI OKUL ADRESİYLE EV ADRESİ AYNI

Ailes hakkındaki diğer bilgiler de oldukça ilginç. Kayıtlara göre çift Teksas'ta uzun yıllar yaşadıktan sonra 8 yıl önce Kaliforniya'ya yerleşti. Baba Turpin iki kez iflas etti. İkinci iflasını açıkladığında savunma teknolojisi ve havacılık alanında faaliyet gösteren bir şirkette iyi maaşlı bir mühendis olarak çalışıyordu.

Kayıtları göre baba Turpin şu anda 6 öğrencili özel bir okulda müdür olarak gözüküyor. Ancak Turpin'in okul adresinin ev adresiyle aynı olduğu belirtildi.

Turpin'in karısının ve çocuklarının hiçbirinin çalışmadığı ortaya çıktı.