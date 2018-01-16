Nusret, Asya'ya da 'uzandı'

Müzik sektöründeki başarılarının yanı geçen yıl Time dergisi tarafından internetin en etkili isimlerinden biri seçilen ve sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'daki etkileşim sayıları sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Güney Koreli grup BTS'ten, Nusret takliti geldi.
- BTS- Nusret© Fotoğraf: Vlive
- Suga da Jung-kook'a 'tuzlamayı' nasıl yapması gerektiğini gösteriyor.© Fotoğraf: Vlive
Grubun en genç üyesi olan (Korece maknae) ve taklitleriyle ünlü Jeon Jung-kook'un, Ağustos 2015'ten beri haftalık olarak yayınlanan ve çeşitli oyunlar oynadıkları Rus BTS! programının bugünkü bölümünde Nusret taklidi yapması, Türkiye'deki takipçilerinin (ARMY) gözünden kaçmadı.
Bak bakk hareketleree bakk sanırsın Nusret'in çırağı 😂 @BTS_twt #BTS #BestBoyband #iHeartAwards pic.twitter.com/Sb10ix5tgU— 🌞ECE WAIT 4 HIXTAPE❄ (@ecekonya55) 16 Ocak 2018
Saltbae oldu SaltJK iyiki varmışsın be Nusret sen de olmasan T-ARMY nerden umut kırıntısı bulup sevinecek shshhs#iHeartAwards #BestBoyBand #BTS @BTS_twt pic.twitter.com/2pqNaKnncZ— EverySpringDay🍀 (@every_springday) 16 Ocak 2018
Jungkook'tan Nusret'in tuzlama hareketi. Çoksel😍😀😀@BTS_twt @nusr_ett #BTS #BestBoyBand #BTSARMY #BestFanArmy #iHeartAwards#BTS4thMusterTODAY pic.twitter.com/HNQpYAFnnF— 🌟Dünyanın 7 Harikası 🌟 (@__BTSofficial__) 16 Ocak 2018
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