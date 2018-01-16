IRA saldırısında oğlu ölen babadan, The Cranberries'in vefat eden solisti O'Riordan'a yıllar sonra teşekkür

İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) 25 yıl önceki bombalı saldırısında 12 yaşındaki oğlunu yitiren Colin Parry, dün vefat eden The Cranberries grubunun İrlandalı solisti Dolores O'Riordan'a 'Zombie' şarkısındaki 'muhteşem ve çok gerçekçi sözler' nedeniyle teşekkür etti. O'Riordan ünlü şarkıyı IRA saldırısında 2 çocuğun ölümü üzerine yazmıştı.

© AP Photo/ Manu Fernandez Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan yaşamını yitirdi

IRA'nın 25 yıl önce İngiltere'nin Warrington bölgesinde gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 12 yaşındaki oğlu Tim'i yitiren Colin Parry adlı İngiliz dün vefat eden The Cranberries grubunun İrlandalı solisti Dolores O'Riordan'a teşekkür etti.

Dün 46 yaşında vefat eden İrlandalı şarkıcı O'Riordan, şiddet karşıtı ünlü 'Zombie' şarkısını 12 yaşındaki Tim ve 3 yaşındaki Jonathan Ball'un ölümünden etkilenerek yazmıştı.

'GRUBU DÜN KEŞFETTİM'

Zombie (Zombi) şarkısının yazılma nedenini sanatçının ölümünden sonra öğrendiğini açıklayanan Parry, BBC radyosunun 'Good Morning Ulster' programına yaptığı açıklamada "Warrington'daki olayın anısına şarkı besteleyen O'Riordan'ı ve grubunu daha dün keşfettim" dedi.

Colin Parry learns of Cranberries' IRA Warrington bomb song on Dolores O'Riordan's deathhttps://t.co/yymGyE383t pic.twitter.com/2rTShDz2c3 — Belfast Telegraph (@BelTel) January 16, 2018

SÖZLER HEM MUHTEŞEM HEM DE ÇOK GERÇEKTİ'

​Parry sözlerini "Karım dün çalıştığı karakoldan eve geldi ve bana haberleri söyledi. Şarkıyı dizüstü bilgisayarımda açıp grubu izledim. Dolores'i gördüm ve sözleri dinledim. Sözler hem muhteşem hem de çok gerçekti. Warrington'daki olay, İrlanda ve Britanya'da yaşanan diğerleri gibi, silahlı mücadele sırasında acıya bağışıklık geliştirmiş olan aileleri ve birçok insanı çok ciddi şekilde etkilemişti" diye sürdürdü.

Baba Parry "Bir İrlandalı grubun yazdığı bu zorlu sözleri okumak gerçekten çok ama çok güçlü. Ben bunu o dönem, kaybımızdan haftalar ve aylar sonra aldığımız ve büyük bir sempatiyi ifade eden çok sayıdaki mektuba benzettim. Bu mektupların büyük kısmı İrlanda'dan gelmişti" dedi.

O'RIORDAN'IN ÖLÜM NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

O'Riordan'ın sözcüsü dün açıklamasında 46 yaşındaki sanatçının kısa bir kayıt yapmak için seyahat ettiği Londra'da aniden öldüğünü açıklamıştı.

Şarkıcının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

The Cranberries grubu dünya genelinde 40 milyon albüm satmış, O'Riordan daha sonra solo kariyerini sürdürmüştü.