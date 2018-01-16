IRA saldırısında oğlu ölen babadan, The Cranberries'in vefat eden solisti O'Riordan'a yıllar sonra teşekkür

Dün 46 yaşında vefat eden İrlandalı şarkıcı O'Riordan, şiddet karşıtı ünlü 'Zombie' şarkısını 12 yaşındaki Tim ve 3 yaşındaki Jonathan Ball'un ölümünden etkilenerek yazmıştı.
'GRUBU DÜN KEŞFETTİM'
Zombie (Zombi) şarkısının yazılma nedenini sanatçının ölümünden sonra öğrendiğini açıklayanan Parry, BBC radyosunun 'Good Morning Ulster' programına yaptığı açıklamada "Warrington'daki olayın anısına şarkı besteleyen O'Riordan'ı ve grubunu daha dün keşfettim" dedi.
Colin Parry learns of Cranberries' IRA Warrington bomb song on Dolores O'Riordan's deathhttps://t.co/yymGyE383t pic.twitter.com/2rTShDz2c3— Belfast Telegraph (@BelTel) January 16, 2018
SÖZLER HEM MUHTEŞEM HEM DE ÇOK GERÇEKTİ'
Baba Parry "Bir İrlandalı grubun yazdığı bu zorlu sözleri okumak gerçekten çok ama çok güçlü. Ben bunu o dönem, kaybımızdan haftalar ve aylar sonra aldığımız ve büyük bir sempatiyi ifade eden çok sayıdaki mektuba benzettim. Bu mektupların büyük kısmı İrlanda'dan gelmişti" dedi.
O'RIORDAN'IN ÖLÜM NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI
O'Riordan'ın sözcüsü dün açıklamasında 46 yaşındaki sanatçının kısa bir kayıt yapmak için seyahat ettiği Londra'da aniden öldüğünü açıklamıştı.
Şarkıcının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
The Cranberries grubu dünya genelinde 40 milyon albüm satmış, O'Riordan daha sonra solo kariyerini sürdürmüştü.
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