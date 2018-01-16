Kayıt
17:11 16 Ocak 2018
Ankara+ 3°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Dolores O'Riordan

    IRA saldırısında oğlu ölen babadan, The Cranberries'in vefat eden solisti O'Riordan'a yıllar sonra teşekkür

    © REUTERS/ Paul Yeung
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 10

    İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) 25 yıl önceki bombalı saldırısında 12 yaşındaki oğlunu yitiren Colin Parry, dün vefat eden The Cranberries grubunun İrlandalı solisti Dolores O'Riordan'a 'Zombie' şarkısındaki 'muhteşem ve çok gerçekçi sözler' nedeniyle teşekkür etti. O'Riordan ünlü şarkıyı IRA saldırısında 2 çocuğun ölümü üzerine yazmıştı.

    Dolores O'Riordan
    © AP Photo/ Manu Fernandez
    Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan yaşamını yitirdi
    IRA'nın 25 yıl önce İngiltere'nin Warrington bölgesinde gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 12 yaşındaki  oğlu Tim'i yitiren Colin Parry adlı İngiliz dün vefat eden The Cranberries grubunun İrlandalı solisti Dolores O'Riordan'a teşekkür etti.

    Dün 46 yaşında vefat eden İrlandalı şarkıcı O'Riordan, şiddet karşıtı ünlü 'Zombie' şarkısını 12 yaşındaki Tim ve 3 yaşındaki Jonathan Ball'un ölümünden etkilenerek yazmıştı.

    'GRUBU DÜN KEŞFETTİM'

    Zombie (Zombi) şarkısının yazılma nedenini sanatçının ölümünden sonra öğrendiğini açıklayanan Parry,  BBC radyosunun 'Good Morning Ulster' programına yaptığı açıklamada "Warrington'daki olayın anısına şarkı besteleyen O'Riordan'ı ve grubunu daha dün keşfettim" dedi.

    SÖZLER HEM MUHTEŞEM HEM DE ÇOK GERÇEKTİ'

    ​Parry sözlerini "Karım dün çalıştığı karakoldan eve geldi ve bana haberleri söyledi. Şarkıyı dizüstü bilgisayarımda açıp grubu izledim. Dolores'i gördüm ve sözleri dinledim. Sözler hem muhteşem hem de çok gerçekti. Warrington'daki olay,  İrlanda ve Britanya'da yaşanan diğerleri gibi,  silahlı mücadele sırasında acıya bağışıklık geliştirmiş olan aileleri ve birçok insanı çok ciddi şekilde etkilemişti" diye sürdürdü.

    Baba Parry "Bir İrlandalı grubun yazdığı bu zorlu sözleri okumak gerçekten çok ama çok güçlü. Ben bunu o dönem, kaybımızdan haftalar ve aylar sonra aldığımız ve büyük bir sempatiyi ifade eden çok sayıdaki mektuba benzettim. Bu mektupların büyük kısmı İrlanda'dan gelmişti" dedi.

    O'RIORDAN'IN ÖLÜM NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

    O'Riordan'ın sözcüsü dün açıklamasında 46 yaşındaki sanatçının kısa bir kayıt yapmak için seyahat ettiği Londra'da aniden öldüğünü açıklamıştı.

    Şarkıcının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

    The Cranberries grubu dünya genelinde 40 milyon albüm satmış, O'Riordan daha sonra solo kariyerini sürdürmüştü.

    İlgili konular:

    Münir Özkul vefat etti
    Aydın Boysan hayatını kaybetti
    AC/DC'nin gitaristi Malcolm Young hayatını kaybetti
    Milli halterci Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti
    Etiketler:
    Teşekkür, Vefat, The Cranberries, IRA, Colin Parry, Dolores O'Riordan, Kuzey İrlanda, İrlanda, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Uluslararası Rus Akrobasi Grubu
    Uluslararası Rus Akrobasi Grubu ilk kez İstanbul’da olacak
    Karikatür
    'Washington, Fırat Nehri'nin doğusunda kalmak istiyor'
    İnfografik
    İdlib'deki güç dengesi haritası

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam