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    Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev

    Nazarbayev'in Yeni Kazak alfabesi dilbilimcileri dehşete düşürdü

    © Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy
    Yaşam
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    Kazakistan’da 2025’e kadar tamamlanması gereken Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş sürecinin Kazak dilbilimcilerini tedirgin ettiği bildirildi.

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
    © AA/ Aliia Raimbekova
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    The New York Times'ın Kazakistan'da Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş konusunda gerçekleştirdiği ankete katılan dilbilimcilerin, 32 harften oluşacak yeni alfabede 9 harfle birlikte kullanılacak kesme işaretlerinin sayısından dolayı şok olduklarını belirtti.

    ABD'deki Michigan Devlet Üniversitesi'nden Profesör Doktor Timur Kocaoğlu, gazeteye verdiği demeçte Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in geçtiğimiz yıl onayladığı Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçişi değerlendirdi.

    Kocaoğlu, "Hiç kimse, (Nazarbayev'in) bu korkunç fikri nereden aldığını bilmiyor" dedi ve yeni alfabenin ‘gözleri acıttığını' ifade etti.

    Uzmanlar, yeni alfabeyle ilgili örnekler vererek, Kazakistan Cumhuriyeti'nin resmi adının yeni harflerle ‘Qazaqstan Respy'bli'kasy' şeklinde yazılacağına dikkat çekti.

    'DİL BÜROKRATLARIN DİKTE EDEMEYECEĞİ ÇOK İNCE BİR ALAN'

    The New York Times'a konuşan Kazakistanlı siyasi analist ve dil reformu komisyonunun üyesi Aydos Sarım, "Bu, ülkemizin başlıca sorunu, Cumhurbaşkanı bir şeyler söylediğinde veya peçeteye bir şeyler yazdığında herkes onu alkışlamalı" ifadelerini kullandı.

    Nazarbayev'in Kazakistan'ı ‘bölgenin en istikrarlı ve refah seviyesi en yüksek olan ülkeye' dönüştürdüğü için güvenilir biri olduğunu söyleyen Sarım, fakat dilin ‘bürokratların dikte edemeyeceği çok ince bir alan' olduğuna vurgu yaptı. Sarım ayrıca kesme işaretlerinin Google'da Kazakça tarama ve Twitter'da konu başlığı oluşturma işlemlerini zorlaştıracağına dikkat çekti.

    '2025 YILINDA GEÇİŞ SÜRECİ TAMAMLANACAK'

    Tel Aviv
    © AFP 2018/ Jack Guez
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    Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçişle ilgili imzaladığı kararnameye göre 32 harf içeren yeni alfabeye 2025 yılında tamamen geçilmiş olması gerekiyor.

    Buna göre 2018'den itibaren ders kitaplarının 32 harften oluşan yeni Kazak alfabesiyle basılması ve 2025'e kadar tüm kitap, süreli yayın ve resmi belgelerin Latin alfabesiyle yayınlanması planlanıyor.

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    Etiketler:
    Latin alfabesi, Kiril alfabesi, Nursultan Nazarbayev, Kazakistan
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