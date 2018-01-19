Putin, Epifani bayramında buz gibi suya girdi

Doğa sporlarına olan sevgisiyle bilinen Putin, İsa’nın Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz edilmesi anısına kutlanan Epifani bayramı çerçevesinde bir törene katıldı. Moskova’daki Seliger Gölü’ndeki tören alanına üzerinde bir kürkle gelen Putin, açılan haç şeklindeki bölümden buz gibi suya girme cesaretini gösterdi.

В ночь на 19 января Владимир Путин окунулся в ледяную воду озера Селигер:https://t.co/ogCpOulqDO#Крещение #Россия pic.twitter.com/R0OoUUfWbI — Пятый канал Новости (@5tv) January 18, 2018

​Yüzünden durumdan şikayetçi olmadığı anlaşılan Rus lider suya girerken, hava sıcaklığı ise —6 civarındaydı.

Putin took the plunge in an ice-hole in Lake Seliger to commemorate the baptism of Christ in the Jordan River https://t.co/memdiiZThm — RT (@RT_com) January 19, 2018

​Rusya’da 18-19 Ocak tarihlerinde kilise kontrolünde açılan haç şeklindeki havuzlara çok sayıda kişi giriyor. Böylece İsa’nın vaftiz edilişi anılırken, su ile hastalıkların tedavi edildiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor.