ABD’nin Rusya Büyükelçisi, Rusları daha iyi anlamak için buz gibi suya girdi

ABD’nin Rusya Büyükelçisi Huntsman, Hz. İsa’nın vaftiz edilişinin kutlandığı Epifani bayramı kapsamında Rus geleneklerini daha iyi anlamak için Moskova bölgesindeki buz tutmuş Istra nehrinde açılan haç şeklindeki havuzdan suya girdi. Huntsman, gelenekleri anlamanın iki halk arasındaki güveni artırdığını ifade etti.

ABD’nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman, 19 Ocak’ta Epifani bayramı kapsamında Moskova’daki Yeni Kudüs Manastırı’na gitti. Huntsman, manastırdan sonra, Rus geleneklerini daha iyi anlamak amacıyla Istra nehrinde açılan havuzdan buz gibi suya girdi.

Gazetecilere konuşan Huntsman "Bana bunun unutulmaz bir deneyim olduğunu söylemişlerdi, gerçekten de öyleymiş. Bu büyük gelenek beni çok etkiledi. Bizim için insanlar arasında buluşmalar önemlidir" dedi.

Rus geleneklerini öğrendiğini belirten Huntsman "Bu alanda uzman olabilirim. Güven ve ilişkiler halklar arasındaki bağlar üzerinde inşa edilir. Elbette iki ülke arasında karmaşık konular var, bunları çözmek için uzun zaman ve çaba gerekiyor. Ancak insanlarla bir araya gelerek iki taraf arasındaki güveni arttırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Ortodoksluk’ta Hz. İsa’nın Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani bayramı çerçevesinde Moskova’daki buz tutmuş bir gölde açılan havuza girmişti.

​Rusya’da 18-19 Ocak tarihlerinde kilise kontrolünde açılan haç şeklindeki havuzlara çok sayıda kişi giriyor. Böylece İsa’nın vaftiz edilişi anılırken, su ile hastalıkların tedavi edildiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor.