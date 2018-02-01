Rusya’nın en seksi futbol taraftarıyla tanışın

Rusya ligi şampiyonu Spartak Moskova’nın taraftarı Natalya Martinova, ülkenin en seksi taraftarı seçildi.

İddia şirketi Bingoboom ve sports.ru sitesinin düzenlediği yarışma ile Rusya, en seksi taraftarını belirledi.

Sosyal medya üzerinden yürütülen yarışmanın galibi, Spartak Moskova’nın taraftarı Natalya Martinova oldu.

Sports.ru’ya konuşan Martinova “Yarışmaya davet edildim. Katılım şartları çok basitti. Instagram’a gerekli hashtag’leri koyup organizatörlere birkaç fotoğraf yolladım” dedi. Solar🐚Nataly (@martynovanatalya)'in paylaştığı bir gönderi (Eyl 5, 2017 at 11:24ös PDT)

Martinova “Fotoğrafları gönderdiğim daha sonra aklımdan çıkmış. Tatile gittim, oylama sürecini takip ettim. Bana yarışmayı kazandığım söylendiğinde inanamadım” ifadelerini kullandı.