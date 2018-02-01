Rusya’nın en seksi futbol taraftarıyla tanışın

İddia şirketi Bingoboom ve sports.ru sitesinin düzenlediği yarışma ile Rusya, en seksi taraftarını belirledi.
Sosyal medya üzerinden yürütülen yarışmanın galibi, Spartak Moskova’nın taraftarı Natalya Martinova oldu.
Sports.ru’ya konuşan Martinova “Yarışmaya davet edildim. Katılım şartları çok basitti. Instagram’a gerekli hashtag’leri koyup organizatörlere birkaç fotoğraf yolladım” dedi.
Martinova “Fotoğrafları gönderdiğim daha sonra aklımdan çıkmış. Tatile gittim, oylama sürecini takip ettim. Bana yarışmayı kazandığım söylendiğinde inanamadım” ifadelerini kullandı.
Martinova, erkek arkadaşıyla birlikte Spartak Moskova’nın Rusya Premiyer Ligi’ndeki tüm maçlara gittiğini söyledi.
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