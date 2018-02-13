Rusya denetim ajansından Türkiye'deki şarbon vakaları hakkında uyarı

Rusya'nın tüketici hakları denetim ajansı olan Rospotrebnadzor, Türkiye'de görülen şarbon bakterisi vakalarına karşı bir uyarı yayınladı.

Rospotrebnadzor'un Rusya vatandaşları için yayınladığı uyarıda, Türkiye'nin Trabzon kentinde görülen şarbon bakterisi vakalarının 70 kişinin hastaneye kaldırılmasına, bir kişininse ölmesine sebep olduğu belirtiliyor.

Türk yetkililerin şarbon bakterisinin yayılmaması için bir dizi önlem aldığı kaydedilen uyarı metninde, Rusya vatandaşlarından Türkiye'ye seyahatlerini planlarlarken şarbon vakalarını göz önünde bulundurması isteniyor.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın kriz merkezi de Rusya vatandaşlarına benzer bir uyarıda bulunmuştu.