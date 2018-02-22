St. Petersburg’da 'üç güneş birden doğdu'

Rusya’nın ‘kuzey başkenti’ St. Petersburg’un sakinleri, ışığın kırılması sonucu oluşan ve nadir de olsa gözlemlenebilen bir doğa olayının tanığı oldu.

Doğa fenomenine tanıklık eden St.Petersburg sakinleri, çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

'Yalancı güneş' ya da Latince adıyla 'parhelia' olarak bilinen bu ender görüntü, ışığın kırılması sonucu oluşan ve nadir de olsa gözlemlenebilen bir doğa olayı.

Güneşten gelen ışınlar gözle görülemeyen buz kristallerine yansıyor ve güneş klonlanmış gibi bir anda üç taneymiş gibi görünüyor.

Sosyal medya kullanıcılarından biri, hayranlığını şu sözlerle dile getirdi: “Çok güzel. Böyle güzelliği görme fırsatı için teşekkür ederim."

anna anikina (@ave__anna)'in paylaştığı bir gönderi (Şub 20, 2018 at 10:13ös PST)

Gulya Alimova, fotoğraflardan birine yorumunda, “Muhtemelen, foto sahibinin şimdi tüm dilekleri gerçekleşiyor” diye yazdı.

Klimentiy Britter (@klimentiybritter)'in paylaştığı bir gönderi (Şub 21, 2018 at 2:42öö PST)

Klimentiybritter rumuzlu, “Ben de işe giderken bu atmosferik fenomeni izledim” dedi.