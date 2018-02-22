St. Petersburg’da 'üç güneş birden doğdu'

Doğa fenomenine tanıklık eden St.Petersburg sakinleri, çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
'Yalancı güneş' ya da Latince adıyla 'parhelia' olarak bilinen bu ender görüntü, ışığın kırılması sonucu oluşan ve nadir de olsa gözlemlenebilen bir doğa olayı.
Güneşten gelen ışınlar gözle görülemeyen buz kristallerine yansıyor ve güneş klonlanmış gibi bir anda üç taneymiş gibi görünüyor.
Sosyal medya kullanıcılarından biri, hayranlığını şu sözlerle dile getirdi: “Çok güzel. Böyle güzelliği görme fırsatı için teşekkür ederim."
Gulya Alimova, fotoğraflardan birine yorumunda, “Muhtemelen, foto sahibinin şimdi tüm dilekleri gerçekleşiyor” diye yazdı.
Klimentiybritter rumuzlu, “Ben de işe giderken bu atmosferik fenomeni izledim” dedi.
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