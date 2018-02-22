Rusya mezunu ilk nükleer uzmanı Türk öğrenciler Sputnik’e konuştu

12 Martta yeni Türk nükleer enerji uzmanları, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un Başkanı Aleksey Lihaçev’in de katılacağı resmi bir törenle diplomalarını alacaklar.

Yeni mezunlar, sınav sonuçlarının açıklandığı gün Sputnik Haber Ajansı muhabirine verdikleri mülakatlarında Rusya’daki eğitim sistemi ve öğrenci yıllarını şu hatıralarla anlattı.

Yavuz Kolukısaoğlu:

Buraya 2011 yılında geldik. Bugün son sunumumuzu yaparak eğitim hayatımımızı bitirdik. MEPhI’den önce İzmir Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisligi Bölümü’nde okuyordum. Ülkemize yararlı olabilmek adına Rusya’da eğitimi güzel bir fırsat olarak gördüğümüz için buraya geldik. İlk sene hazırlık eğitimi aldık. İlk sene, burada geçirdiğimiz en eğlenceli senelerden biriydi. Dil eğitimi görürken boş vakit bulabiliyorduk. Daha sonra ise, özellikle 4. seneden itibaren bölüm derslerine geçtik ve eğitim zorlaştı. Özellikle son seneler çok zorlu geçti hepimiz adına. Ama bitirdik ve mutluyum.

© Sputnik/ MEPhI'de eğitimi gören öğrenciler

Tez konum olarak, reaktörde oluşan hidrojen gazının ayrılmasını sağlayan yeni bir cihaz geliştirdik. Bilindiği gibi, hidrojen gazı patlayıcı bir gaz olup kaza durumlarında tehlike arz edebiliyor. Bunu önlemek için reaktörde bulunan pasif sistemler var. Biz de bunlara ek olarak farklı bir sistem geliştirdik.

Bu çalışmayı Merve Demirci ile birlikte yürüttük. Ödevimiz iki kısma ayrılıyordu – ben gazı ayırıyordum, o da gazı sirkonyumla birleştirip hidrit sirkonyuma dönüştürüyordu. Bizim ödevimiz, önceden yapılmamış bir şeydi. Farklı bir şey oldu. Bunu üzerinde araştırma yaparken açıkçası çok zorlandık çünkü özellikle hidrojen ve nikel üzerinde çalışmalar sınırlıydı. Daha çok Rus kaynaklarından araştırdık. Bazen İngiliz, Amerikan kaynaklarına da baktık ama ağırlıklı olarak Rus kaynaklarından taramalarımızı, araştırmalarımızı yaptık.

© Sputnik/ Amur Gadjiev MEPhI'de eğitimi gören Türk öğrenciler

Meltem Pınar:

Ben, MEPhI’den önce Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü’nde okuyordum. 2011’de arkadaşlarla birlikte projeye dahil olup buraya geldik. Akkuyu Nükleer Enerji Santralinde çalışmak istediğim için projeye dahil oldum. Gelmeden önce Hocalarımla konuştum. Akademik olarak da ilerleyebilirdim. Hocalarım bana, ‘eğer Akkuyu’da yapılacak olan santralde çalışmak istiyorsan Rusya’ya gitmen gerekiyor’ dediler. Ben de projeyi tercih edip geldim buraya. İlk başta zorlu bir süreç yaşadık, ama keyifliydi. Rusya ikinci evimiz gibi oldu. Benim için Rusya artık, Türkiye’ye gittiğim zaman özlediğim bir yer. Tabi ilk başta yeni bir ülke, yeni bir kültür olduğu için biraz zorlandım. Ama sonra alıştım. Dediğim gibi, Rusya evimiz gibi oldu.

© Sputnik/ Amur Gadjiev MEPhI'de eğitimi gören Türk öğrenciler ve Akkuyu Nükleer Santrali baş mühendis yardımcısı Sergey Kozırev

Burada eğitim sistemini çok beğendim. Öğrencinin sosyal yönünün geliştirilmesi olsun, spora olan alışkanlık edinmesi olsun burada çok yaygın. Mesela üniversitede bile zorunlu beden eğitimi dersinin olması, kişisel gelişimi açısından çok iyi ve önemli bir şey.

© Sputnik/ Amur Gadjiyev MEPhI standı

Tez konusu olarak, reaktörü ve reaktörde ilk basıncın oluşmasını sağlayan sistemi araştırdım. Bu sistemle reaktör arasındaki bağlantıyı kuran boruyu ve o borudaki ısıdan kaynaklı oluşabilecek bozulmaları inceledim. Bu bozulmaları nasıl ortadan kaldırabiliriz, bunları nasıl telafi edebiliriz, bu konular üzerinde bir çalışma yaptım. Bundan sonra burada öğrenilen şeyleri Türkiye’ye taşımak için çaba sarfedeceğiz.