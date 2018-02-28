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    Bitcoin

    Ortaokul öğrencisi Bitcoin'in kitabını yazdı

    © REUTERS/ Benoit Tessier
    Yaşam
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    Bir ortaokul öğrencisi, Bitcoin ve blok zincir teknolojisini çocukların bile anlayabileceği kadar basit şekilde anlatan bir kitap yazdı. Küçük çocuk, üç aylık bir süreçte boş zamanlarında yaptığı araştırmalarla Bitcoin'i her yaştan insanın anlayabileceği bir hale getirdi.

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    © AFP 2018/ VALERY HACHE
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    Altıncı sınıfa giden Andrew Courey, çoğu akranından farklı olarak boş zamanlarında iPhone için uygulamalar geliştiriyor ve Bitcoin konusunda araştırmalar yapıyor.

    Küçük çocuk, üç aylık bir süreçte boş zamanlarında yaptığı araştırmalarla Bitcoin için her yaştan insanın anlayabileceği bir kitap yazdı.

    Habertürk'te yer alan habere göre 'Early Bird Gets The Bitcoin: The Ultimate Guide to Everything About Bitcoin' (Erken Gelen Bitcoin'i Alır: Bitcoin Hakkında Her Şey) isimli kitabın Amazon Kindle için basılan elektronik kopyası 2.99 dolar, geleneksel kitap hali ise 9.99 dolar fiyatla satışa çıktı.

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    14 YAŞINA KADAR 20 MİLYON DOLAR KAZANIRSA OKULU BIRAKACAK

    Bir teknoloji yatırımcısının çocuğu olan Courey, mobil uygulamalar geliştiriyor ve sık sık yeni iş fikirleriyle babasına geliyor. Geçtiğimiz yıl ailesiyle bir anlaşma yaptığını söyleyen Courey, 14 yaşına kadar 20 milyon dolar kazanırsa okulu bırakacak.

    Hedefini gerçekleştirmek için araştırma yapmaya başlayan Courey'nin Bitcoin'le tanışması da bu vesileyle gerçekleşmiş. Babasının tavsiyesi üzerine Bitcoin'e dair bildiklerini kitaba döken Courey, Bitcoin ve blok zincirinin ardındaki birçok karmaşık fikri basitleştirerek okurlarla paylaşıyor.

    Bitcoin
    © REUTERS/ Dado Ruvic
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    BİTCOİN İLE İLGİLİ HER ŞEYİ 57 SAYFAYA SIĞDIRDI

    57 sayfalık kitap aralarında Bitcoin tarihi, Bitcoin cüzdanları, Ethereum gibi diğer büyük kripto paralar ve kripto para arzlarının da bulunduğu bölümlere sahip. Kitapta Bitcoin'e dair teknik ve karmaşık algoritmalar, günümüz dünyasıyla özdeşleştirilerek tamamen anlaşılır hale getirilmiş.

    Yalnızca 0.00222 Bitcoin'e (22.50 dolar) sahip olan Courey, ilk Bitcoin ve Ethereum yatırımlarını geçtiğimiz yılın sonunda yaptığını ancak artık kripto para almak istemediğini belirtti. Courey, kripto paraya sahip olmaktansa Amazon hisseleri almak isteğini söyledi.

    Etiketler:
    bitcoin
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