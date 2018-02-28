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    Aşk / ilişkiler

    Kaspersky Lab araştırması: Eski sevgiliniz kişisel verilerinizi kullanabilir

    © REUTERS/ David Mdzinarishvili
    Yaşam
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    Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab, çiftlerin ayrılık sonrası internet üzerinden birbirlerinin özel hayatlarını gizlice takip ettiği, mahrem bilgilerini ve görüntülerini yaydığının ortaya koyulduğu bir araştırma gerçekleştirdi.

    İnternetteki hesaplar ve bu hesaplara bağlı cihazların rolü günlük yaşantıdaki rolü giderek artmaya başladı. Bu nedenle ilişkileri olan insanların kişisel mahremiyet sınırlarını belirlemesi daha zor hale geldi.

    Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab, 18 ülkeden 18.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği bir anket ile internet kullanıcılarının eski sevgililerinin dijital verileriyle neler yaptıklarını araştırdı.

    Sosyal medya
    © Flickr/ Jason Howie
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    YÜZDE 11'İ MAHREM FOTOĞRAFLARI DEPOLUYOR

    Kaspersky Lab ve anket şirketi Toluna, katılanların yüzde 21’i hesaplarına girebildiği sevgililerinin hayatını gizlice takip ettiğini açıkladı. Ancak, modern çağda sevgililerin ayrılık sonrası karşı karşıya kaldıkları mahremiyet riski sadece bununla sınırlı değil.

    Ankete göre, çiftlerin yüzde 70’i kişisel cihazlarının şifrelerini partnerleriyle paylaşıyor. Çiftlerin yüzde yüzde 26’sı partnerinin mahrem bilgilerini, yüzde 14’ü mahrem mesajlarını, yüzde 11’i mahrem fotoğraflarını depoluyor.

    ‘ERKEKLER İNTİKAM ALMAYA DAHA EĞİLİMLİ’

    Kız bisiklet sürüyor
    © Sputnik/
    Ayrılık sonrası intikamı güzelleşerek almak isteyenler 'intikam vücuduna' yöneliyor
    Ayrılık sonrası eski sevgililerinin kişisel bilgilerini intikam almak için sosyal medyada paylaşan veya paylaşmak isteyenlerin oranı ise yüzde 12. Eski sevgililerinin cihazlarına zarar veren ya da vermek isteyenlerin oranı da aynı. İnternet üzerinden eski sevgililerinin paralarını harcadıklarını itiraf edenlerin oranı ise yüzde 10.

    Öte yandan anket, bu gibi intikam duygusuyla yapılan eylemlere erkeklerin kadınlardan daha yatkın olduğunu ortaya koydu. Erkeklerin yüzde 17’si eski sevgililerinin kişisel bilgilerini internette paylaştığını, kadınlarınsa yalnızca yüzde 7’si böyle bir girişimde bulunduğunu ifade etti.

    Ankete göre, kadınlar ayrılık sonrasında birlikte çekilen fotoğraf ve videoları silmeye erkeklere kıyasla daha eğilimli. Ancak erkek arkadaşlarını sosyal medya üzerinden takip eden kadınların oranı erkeklerden daha fazla: Yüzde 33’e yüzde 28.

    Etiketler:
    Kişisel veriler, Eski sevgili, Kaspersky Lab
    Topluluk kurallarıTartışma
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