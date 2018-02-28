Nokia 8110 hayal kırıklığına uğrattı

The Matrix filminde yer almasıyla birlikte bir dönem dünyada büyük bir popülariteye ulaşan Nokia 8110 model cep telefonunun WhatsApp desteği sunmayacağı bildirildi.

Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi‘nde gün yüzüne çıkan Nokia 8110 nostaljik görünümünün yanı sıra özellikleriyle de dikkat çekti. 4G destekleyen modelin Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarına da yer vereceği duyuruldu. Öte yandan 8110 hakkında en çok merak edilen başlıklar arasında, WhatsApp desteğinin olup olmayacağıydı.

Ancak yapılan açıklama Nokia 8110’u bekleyenleri şaşırttı. Nokia 8110 modelinin 4G imkanına rağmen WhatsApp desteği sunmayacağı belirtildi.

ShiftDelete'in aktardığına göre, KaiOS işletim sisteminin kullanıldığı cihaza, geliştiricilerin uygulama üzerinde yapacağı değişiklikler sonrasında WhatsApp kurulabilme ihtimali var. Ancak, uygulama üzerinde değişikliğe gidilmesi, güvenlik tarafında birçok kullanıcıyı tedirgin edeceği için bu seçenek ihtimal dışı bırakılıyor.

79 euroya satışa sunulacak Nokia'nın efsane modeli 8110'da, WhatsApp desteğinin olmayacağının açıklanması hayal kırıklığı yarattı. pic.twitter.com/9au6vjLGZt — ÇapaMag (@CapaMag) February 28, 2018

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