Nokia 8110 hayal kırıklığına uğrattı

Ancak yapılan açıklama Nokia 8110’u bekleyenleri şaşırttı. Nokia 8110 modelinin 4G imkanına rağmen WhatsApp desteği sunmayacağı belirtildi.
ShiftDelete'in aktardığına göre, KaiOS işletim sisteminin kullanıldığı cihaza, geliştiricilerin uygulama üzerinde yapacağı değişiklikler sonrasında WhatsApp kurulabilme ihtimali var. Ancak, uygulama üzerinde değişikliğe gidilmesi, güvenlik tarafında birçok kullanıcıyı tedirgin edeceği için bu seçenek ihtimal dışı bırakılıyor.
79 euroya satışa sunulacak Nokia'nın efsane modeli 8110'da, WhatsApp desteğinin olmayacağının açıklanması hayal kırıklığı yarattı. pic.twitter.com/9au6vjLGZt— ÇapaMag (@CapaMag) February 28, 2018
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