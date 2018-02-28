'Bayan Popo' meydan okudu: Bazıları soğuk sever

Brezilya'da düzenlenen Miss Bum Bum güzellik yarışmasının 2015 yılındaki galibi Suzy Cortez'in Instagram'da 1.1 milyon takipçisi bulunuyor.
Cortez'in kar altındaki pozları takipçileri tarafından beğeni ve şaşkınlıkla karşılandı.
‘Bayan Popo' anlamına gelen ‘Miss Bum Bum' unvanına 2015'te sahip olan 27 yaşındaki Brezilyalı model Suzy Cortez, kar altında neredeyse tamamen çıplak verdiği pozlarla 'soğuktan korkmadığını' gösterdi.
Brezilya'da düzenlenen Miss Bum Bum güzellik yarışmasının 2015 yılındaki galibi Suzy Cortez'in Instagram'da 1.1 milyon takipçisi bulunuyor.
Cortez'in kar altındaki pozları takipçileri tarafından beğeni ve şaşkınlıkla karşılandı.
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