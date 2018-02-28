Kadın hareketinin şerefine Jane Walker

MeToo hareketinin yükselişe geçtiği dönemde dünyaca meşhur viski markası Johnnie Walker'ın logosu kadın haklarını desteklemek gerekçesiyle ilk kez kadın şeklini aldı. Bu ay boyunca Kadın Tarihi Ayı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü fırsat bilinerek Jane Walker edisyonu satılacak.

Johnnie Walker'ın alameti farikası olan smokin ceket ve silindir şapkasıyla yürüyen beyefendinin yerini bu kez aynı kıyafet içinde uzun saçlı bir hanımefendi aldı.

Zira Johnnie Walker'ın Black Label serisine özel bir edisyon geldi: Jane Walker.

Johnnie Walker’s transformative ‘Jane Walker’ campaign will support gender equality: https://t.co/TSDsVW5HQV pic.twitter.com/PevvwBv2q7 — Adweek (@Adweek) 26 Şubat 2018

Jane Walker sınırlı sayıda sınırlı süre satışta olacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ve ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya'da kutlanan 'Kadın Tarihi Ayı'na denk gelecek şekilde mart ayı boyunca satılacak.

Kendinden emin yürüyen beyefendinin yerini hanımefendinin alması, kadın hareketinin yeniden yükselişe geçtiği dönemde içki içen kadınlara hitap etme girişimi olarak değerlendirildi.

Introducing Jane Walker, our new icon that celebrates progress in Women’s Rights. With every step, we all move forward. pic.twitter.com/1YP32odgJk — Johnnie Walker (@JohnnieWalkerUS) 26 Şubat 2018

Johnnie Walker Başkan Yardımcısı Stephanie Jacoby, ''Cinsiyetle ilgili önemli tartışmalar kültür dünyasının baş gündem maddesi olmaya devam ederken Jane Walker ikonunu sunmak ve bizim misyonumuzu paylaşan öncü örgütlere katkıda bulunmak için bundan iyi zaman olamaz'' dedi.

'KADIN HAKLARI HAREKETİNİN ŞEREFİNE'

Jacoby, ''Cinsiyet eşitliğinde ilerleme kaydetmek için çıkılan bu yolculukta kadınların ve herkesin elde ettiği pek çok başarının şerefine kadeh kaldırmaktan gurur duyuyoruz'' vurgusu yaptı.

HER ŞİŞEDEN BİR DOLAR KADIN ÖRGÜTLERİNE

Johnnie Walker, satılan her Jane Walker şişesinden elde edilen gelirin 1 dolarını kadın hakları örgütlerine bağışlayacağını açıkladı. Sadece 250 bin şişe üretileceğinden 250 bin dolarlık bir bağış olacağı belirtildi.

For the first time ever, the top-hatted man who appears on bottles of Johnnie Walker whiskey is being replaced by a woman https://t.co/V7BOZMQrAv — CNN International (@cnni) 28 Şubat 2018

© REUTERS/ Alessandro Bianchi Hollywood'da cinsel tacize karşı yeni kampanya: Time's Up

Şirket, 1893'te Cardhu damıtma tesisini Elizabeth Cumming'den satın aldıklarından beri kadınların markanın yaratılması ve gelişmesinde büyük emekleri olduğunu, Cardhu'nun hala Black Label serisinin kalbini oluşturduğunu söyledi.

Johnnie Walker'ın sahibi olan Birleşik Krallık merkezli Diageo, Crown Royal, Smirnoff, Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray, Guinness markalarının da sahibi.

BAŞKA ÖRNEKLER DE VAR

Bu yola giren başka markalar da var. KFC Albay Sanders logosunu country şarkıcısı Reba McEntire ile değiştirerek kadın tüketicilerin gönlünü fethetmeye çalıştı. Pepperidge Farm ve Anheuser-Busch da sadece kadınlara hitap eden reklamlar yayımladı.

© REUTERS/ Carlos Barria Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

METOO ETKİSİ

Villanova Üniversitesi'nin pazarlama konusunda uzman profesörü Charles Taylor,''Kadınlar çok farklı ürünlerin son derece önemli tüketicileri. #MeToo (BenDe) hareketinin hüküm sürdüğü bir ortama pazarlamacılar son derece olumlu ve tartışma götürme şekilde karşılık veriyor'' değerlendirmesini yaptı. Taylor, bu yönde bazı girişimlerin başarısız olmasını ise ''Kadınların güçlenmesi hareketini alkışlamak ile hamilik taslamak arasında ince bir fark var. Tüketicinin cezbedilmesi doğru düzgün ve hassas şekilde yapılmalı'' diye yorumladı.