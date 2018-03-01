Düğünde taktığı altını 7 yıl sonra geri istedi

Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre, Kayseri'de yaşayan Meryem Ç., 7 yıl önce kızı Ayşe Ç.'yi evlendirdi. Düğüne ailenin yakın dostu ve komşusu M.K. da katılarak çeyrek altın taktı. Düğünün üzerinden 7 yıl geçtikten sonra Ayşe Ç.'nin annesi Meryem Ç.'ye komşusu M.K. tarafından tanıdıkları aracılığıyla bir not gönderildi. Meryem Ç. (65) notu okuyunca komşusunun düğünde taktığı çeyrek altını geri istediğini gördü.

​İsteğine gerekçe olarak 38 yaşına gelen oğlunun evlenmemesini gösteren M.K. mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Meryem Hanım bu mektubu size oğlumun düğün davetiyesi olarak göndermek isterdim. Olmadı. Oğlum 38 yaşına gelmesine rağmen evlenmek istemiyor. Kısmet olmayınca olmuyormuş. Ne yaptıysam olmadı. Meryem Hanım derim ki, sizin kızın düğününde takmış olduğumuz çeyrek altını iade ederseniz memnun olurum. Size ve ailenize sağlıklar dilerim."

Aldığı not karşısında şaşıran Meryem Ç. ve ailesi, olayın şaka mı, gerçek mi olduğunu anlamak için M.K.'yi aradı. Nottaki ifadelerini tekrarlayan M.K. isteğini yineledi. Bunun üzerine Ayşe Ç.'nin ağabeyi Murat Ç. kuyumcudan çeyrek altın alıp evine gittiği M.K.'ya teslim etti.