Kayıt
22:27 01 Mart 2018
Ankara-3°C
İstanbul+ 3°C
Canlı Yayın
    Arama
    Rolling Stones Mick Jagger Keith Richards Stones - No Filter turu Esprit arena Düsseldorf 2017

    Jagger için 'vazektomiye ihtiyacı olan azgın teke' dedi, sonra özür diledi

    © AFP 2018/ PATRIK STOLLARZ
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Dünyayı yarım asırdır sallayan efsane müzik grubu Rolling Stones'un solisti Mick Jagger ile gitaristi Keith Richards arasındaki akor bozukluğu bir kez daha medyaya yansıdı. Aralık 2016'da 8. kez baba olan Jagger'ın 'vazektomiye ihtiyacı olduğunu' ima eden Richards, daha sonra bizzat arkadaşından özür dilediğini kamuoyuna duyurdu.

    Wall Street Journal (WSJ) Magazine'e konuşan Keith Richards, Mick Jagger'dan 'azgın teke' diye söz etmekle kalmadı.

    Mick Jagger - Rolling Stones
    © AFP 2018/ YAMIL LAGE
    'Mick Jagger’ın kısırlaştırılmasının vakti geldi'
    'Riff'lerin efendisi', 'seks canavarı' lakabıyla anılan arkadaşı için ''Artık kanalları kestirmesinin vakti geldi. Bu yaşta baba olmaya devam edemezsin. O çocuklara acıyorum'' dedi.

    AYNI ZAMANDA BÜYÜKBÜYÜKBABA

    Bugün 75 yaşının keyfini süren Jagger, 73 yaşındayken 8. kez baba oldu. Aralık 2016'da kendisinden 40 yaş küçük balerin Melanie Hamrick'ten Deveraux Jagger isimli oğlu dünyaya geldi. 2014'te ise kızı Jade'in kızının doğum yapmasıyla büyükbüyükbaba olmuştu.

    KAVGALARI MEŞHUR

    Yarım asırdır kapışan ama kopamayan iki dost olarak Richards'dan özür açıklaması gecikmedi.

    Yeni kuşakların 'Karayip Korsanları' film serisinden de tanıdığı efsane gitarist, Twitter hesabından ''WSJ'de Mick'le ilgili yaptığım tümüyle uygunsuz yorumlar için derinden pişmanım. Elbette kişisel olarak ondan da özür diledim'' dedi. 

    Mick Jagger
    © REUTERS/ Mike Segar
    Mick Jagger 73 yaşında 8. kez baba oldu
    ​ANI KİTABINDA YERDEN YERE VURDU

    Richards, 2010 yılında yayımladığı 'Life' isimli anı kitabında Jagger'ı 'başkalarının varlığına ve ilgisine muhtaç bir prima donna' olarak resmetmiş, diğer grup üyelerinin grup lideriyle 'Majesteleri Kraliçe' diye dalga geçtiğini aktarmıştı. Hızını alamayıp afili şarkıcının mahremine girerek 'aletinin minnacık' olduğunu dile getirmişti.

    AMA YİNE BİRLİKTE YOLLARDA

    Tüm bu çalkantılara rağmen rockın büyükbabaları yeni Avrupa turuna 17 Mayıs'ta Dublin'den başlayacak.

    Etiketler:
    vazektomi, özür, Wall Street Journal (WSJ) Magazine, Rolling Stones, Keith Richards, Mick Jagger
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rusya'da Kediler Günü kutlanıyor
    Rusya’da Kediler Günü kutlanıyor
    Karikatür
    ABD: Birkaç yıl içinde uzaydan savaşabiliriz
    İnfografik
    Rusya Devlet Başkanı adaylarına destek oranı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam