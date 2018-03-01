Jagger için 'vazektomiye ihtiyacı olan azgın teke' dedi, sonra özür diledi

Dünyayı yarım asırdır sallayan efsane müzik grubu Rolling Stones'un solisti Mick Jagger ile gitaristi Keith Richards arasındaki akor bozukluğu bir kez daha medyaya yansıdı. Aralık 2016'da 8. kez baba olan Jagger'ın 'vazektomiye ihtiyacı olduğunu' ima eden Richards, daha sonra bizzat arkadaşından özür dilediğini kamuoyuna duyurdu.

Wall Street Journal (WSJ) Magazine'e konuşan Keith Richards, Mick Jagger'dan 'azgın teke' diye söz etmekle kalmadı.

Keith Richards apologises to Mick Jagger for saying he needed a vasectomy https://t.co/IFlmFQf69F — The Guardian (@guardian) 1 Mart 2018

'Riff'lerin efendisi', 'seks canavarı' lakabıyla anılan arkadaşı için ''Artık kanalları kestirmesinin vakti geldi. Bu yaşta baba olmaya devam edemezsin. O çocuklara acıyorum'' dedi.

AYNI ZAMANDA BÜYÜKBÜYÜKBABA

Bugün 75 yaşının keyfini süren Jagger, 73 yaşındayken 8. kez baba oldu. Aralık 2016'da kendisinden 40 yaş küçük balerin Melanie Hamrick'ten Deveraux Jagger isimli oğlu dünyaya geldi. 2014'te ise kızı Jade'in kızının doğum yapmasıyla büyükbüyükbaba olmuştu.

KAVGALARI MEŞHUR

Yarım asırdır kapışan ama kopamayan iki dost olarak Richards'dan özür açıklaması gecikmedi.

Yeni kuşakların 'Karayip Korsanları' film serisinden de tanıdığı efsane gitarist, Twitter hesabından ''WSJ'de Mick'le ilgili yaptığım tümüyle uygunsuz yorumlar için derinden pişmanım. Elbette kişisel olarak ondan da özür diledim'' dedi.

I deeply regret the comments I made about Mick in the WSJ which were completely out of line. I have of course apologised to him in person. — Keith Richards (@officialKeef) 28 Şubat 2018

© REUTERS/ Mike Segar Mick Jagger 73 yaşında 8. kez baba oldu

Richards, 2010 yılında yayımladığı 'Life' isimli anı kitabında Jagger'ı 'başkalarının varlığına ve ilgisine muhtaç bir prima donna' olarak resmetmiş, diğer grup üyelerinin grup lideriyle 'Majesteleri Kraliçe' diye dalga geçtiğini aktarmıştı. Hızını alamayıp afili şarkıcının mahremine girerek 'aletinin minnacık' olduğunu dile getirmişti.

AMA YİNE BİRLİKTE YOLLARDA

Tüm bu çalkantılara rağmen rockın büyükbabaları yeni Avrupa turuna 17 Mayıs'ta Dublin'den başlayacak.