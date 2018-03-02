Kim Kardashian ile kardeşi Kendall Jenner arasında kıskançlık krizi

ABD'de magazin basınına yansıyan haberlere göre Kim Kardashian ile ailenin top model üyesi Kendall Jenner'ın arası açıldı.
'MODELLİK İÇİN ÇOK YAŞLI'
Aileye yakın kaynaklara göre Kendall Jenner, 37 yaşındaki ablasının kendi kariyerine el atmaktan vazgeçmeyip podyumdaki ışığını söndürdüğü iddiasıyla kıskançlık krizleri geçirdi.
Ablasını kıskandığı söylenen Kendall Jenner'ın "Tüm dünyanın hala Kim'den neden etkilendiğini bir türlü anlayamıyorum" dediği ileri sürülüyor.
Ailenin en sessiz ve sakin üyesi olan Kendall Jenner modellik kariyerine başladıktan sonra kariyerinde hızla yükseldi. Kendi ayakları üzerinde duran Jenner, mensup olduğu ailenin de etkisiyle önemli defilelere çıktı. Bunlar arasında Victoria's Secret defilesi de var.
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