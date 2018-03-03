Apple ürünlerinin ortalama kullanım ömrü hesaplandı

Apple ürününüzün kullanım ömrü hakkında soru işaretlerine sahipseniz, Asymco analistlerinden Horace Dedlu sizin için oldukça faydalı bir araştırmaya imza attı.

© REUTERS/ Stephen Lam Apple, pil sorununu güncellemeyle çözecek

Dedlu, üç aylık süreçte satılan cihazların sayısı ve aktif cihazların sayısını kullanarak Apple ürünlerinin ortalama kullanım ömrünü saptamayı başardı.

NASIL HESAPLANDI?

Araştırmanın metodolojisi, verilen zaman içerisinde aktif olan cihazların sayısını satılan toplam cihaz sayısından çıkartmak üzerine kurulu. Bu işlemde elde edilen sonuç, söz konusu çeyrekte kullanım ömrünü dolduran cihazların sayısını veriyor.

Araştırmada, Apple tarafından üretilen iPhone, iPad, Watch ve Mac ürünleri hesaba katıldı.

4 YILIN BİRAZ ÜZERİNDE

İddiasını kanıtlamak için verilerden yararlanan araştırmacı, Apple'ın 2013 yılı üçüncü çeyreğinde sattığı cihaz sayısıyla, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde artık kullanılmayan cihazlarının sayısının eşit olduğunu belirtiyor. Bu da, 2013 yılında cihaz satın alanların, 2017 yılında yeni modellere geçtiği anlamına geliyor.

Determining The Average Apple Device Lifespan https://t.co/gzCliTPxZ2 pic.twitter.com/VbyWmc5Hp5 — Horace Dediu (@asymco) 1 March 2018

​Dedlu, yukarıdaki verilerden yola çıkarak Apple ürünlerinin ortalama kullanım ömürlerinin 4 yılın biraz üzerinde olduğunu saptadı.