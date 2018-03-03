iPhone X'i tahtından indirdi

Samsung yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9+ ile adından daha çok söz ettireceği belirtiliyor. Ekran panellerini test eden ve derecelendiren DisplayMate, Galaxy S9'un ekranını mercek altına aldı.

© AP Photo/ Ng Han Guan iPhone X kullanıcıları bir sorunla daha karşılaştı

Samsung'un yeni telefonu Galaxy S9, DisplayMate'in laboratuvar testlerinden ve ölçümlerinden başarıyla geçti. DisplayMate yaptığı açıklamada, cihazın 'En iyi ekrana sahip akıllı telefon' ödülünü ve A+ derecesini (En yüksek puanı) aldığını belirtti.

DisplayMate geçtiğimiz sene iPhone X'i de en iyi ekrana sahip akıllı telefon seçmişti. iPhone X'in ekranını üreten Samsung'u kutlamış, ayrıca Apple tarafından geliştirilen hassas ekran kalibrasyonun da fark yarattığını açıklamıştı. Sonuç olarak Galaxy S9, ekran konusunda iPhone X'i geçti.

'EN İYİ EKRAN GALAXY S9'DA'

Yayınlanan makaleye göre S9'daki 3K 2960x1440 çözünürlüğündeki ekran, Galaxy S8 ve Note 8'de bulunan güç verimliliğine sahip. Ayrıca S9'un OLED ekranı, en yüksek renk doğruluğu, en yüksek ekran parlaklığı, en yüksek kontrast oranı, en geniş doğal renk çeşidi ve en düşük ekran yansımasına sahip.

OLED PAZARINDA ÇOK SIKI REKABET YAŞANACAK

Birçok telefon üreticisi cihazlarında OLED paneli tercih etmeye başladı. Samsung şu anda en büyük OLED tedarikçisi ve pazarda neredeyse tekel durumunda. Payı oldukça yüksek. Bununla birlikte bazı Çinli şirketler daha ucuza OLED üretimi için agresif bir strateji izliyor ve kapasitelerini arttırmaya bakıyor. Ayrıca LG Display, Japan Display, Foxconn gibi dev isimler de OLED'e yatırımlar yaptı. Samsung'u sıkı bir rekabet bekliyor diyebiliriz. Zaten birkaç piyasaya gözlemcisi önümüdeki dönemlerde OLED pazarında suların ısınacağını ve çok sert bir rekabet yaşanacağını dile getirdi.