Güney Kore'de #MeToo istifası: Kampanyanın koltuğundan ettiği en üst düzey isim

© AFP 2018/ BORIS ROESSLER #MeToo etkisiyle otomobil fuarlarında bir devrin sonu

Cinsel tacize dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada başlatılan #MeToo (Ben De) kampanyası çerçevesinde bir televizyon kanalına açıklama yapan sekreter Kim Ji-eun, valinin haziran ayından bu yana kendisine birçok kez tecavüz ettiğini söyledi. Sekreterinin açıklamalarının ardından Ahn, bu sabah Facebook hesabında istifa ettiğini duyurdu.

Hesabında, her şeyin kendi hatası olduğunu dile getiren ve özür dileyen Ahn, #MeToo kampanyasının Güney Kore'de makamından ettiği en üst düzey yetkili oldu.

Bölge yönetimi de Ahn'ın istifasının yürürlüğe girdiğini doğruladı.

A female aide accused Ahn Hee-jung, considered a top contender to be South Korea’s next president, of raping her four timeshttps://t.co/hCn4yKNBGh — The Wall Street Journal (@WSJ) 6 Mart 2018

© AFP 2018/ Alberto PIZZOLI Haneke: #MeToo kampanyası erotizme karşı haçlı seferine dönüştü

Muhafazakar Güney Kore'de 1980'lerde askeri diktatörlüğe karşı demokrasi için mücadele eden eski öğrenci lideri ve 'Güney Kore'nin Obama'sı' (Eski ABD Başkanı Barack Obama) olarak anılan Ahn, geçen yıl nisan ayında Demokratik Parti'nin başkanlığını, şimdiki Devlet Başkanı olan Moon Jae-in'e kaptırmıştı.

52 yaşındaki Ahn'ın, 2022 yılında 5 yıllık görev süresi dolduğunda Moon'un yerine geçecek başlıca adaylardan biri olduğu ifade ediliyordu.

Sekreteri Kim, dün JTBC kanalıyla yaptığı söyleşide, Ahn'ın haziran ayından bu yana kendisine birçok kez tecavüz ettiğini ileri sürmüş, Güney Kore basını da polisin iddiaları soruşturduğunu bildirmişti.

Ahn'ın ofisinden yapılan açıklamada, vali ile sekreteri arasındaki ilişkinin rızaya dayalı olduğu belirtilmiş, Kim ise bunu yalanlamıştı.

South Koreas potential presidential candidate Ahn Hee-jung resigns as governor following rape accusation https://t.co/4Nn6GPcULO — Diwakar Baghel (@reachdiwakarnow) 6 Mart 2018

DEVLET BAŞKANI MOON DA #METOO'YA DESTEK VERMİŞTİ

© REUTERS/ Charles Platiau Fransız Bakan Darmanin'e yeni taciz suçlaması

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, cinsel tacize dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada başlatılan #MeToo (Ben de) kampanyasına tam destek verdiğini duyurmuştu.

#MeToo kampanyası, Hollywood'un önde gelen yapım şirketlerinden Miramax'ın kurucusu Harvey Weinstein'ın, aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kişi tarafından tacizle suçlanmasının ardından başlatılmıştı. Weinstein, New York Times gazetesinin haberiyle gündeme gelen taciz iddialarının ardından ortağı olduğu yapım şirketinin yönetim kurulunca görevden alınmıştı.

CİNSEL TACİZLE SUÇLANAN ŞAİRİN ESERLERİ DERS KİTAPLARINAN ÇIKARILIYOR

Bu arada Güney Kore'de farklı alanlarda #MeToo hareketi hızla yayılıyor. Eğitim sektöründe özellikle sosyal paylaşım hesabı Facebook'taki #SchoolMeToo (Ben De- Okul) sayfasında mezun olunan okullarda yaşanan cinsel tacizler dile getiriliyor.

Ülkenin en ünlü şairlerinden olan ve Nobel Edebiyat Ödülü'nün en güçlü adaylarından biri olarak görülen Ko Un'un eserleri de kendisine yönelik taciz iddiaları sonrası ders kitaplarından çıkarıldı.

S Korea's frontrunner for the Nobel prize in literature, Poet Ko Un, erased from Korean textbooks after sexual harassment claims https://t.co/oFzU9Si731 — Joseph Kim (@josungkim) 4 Mart 2018

​Ülkenin ana damarlarından olan eğlence sektöründe de iddialar artıyor. Yönetmen Lee Hyun-ju, kadın meslektaşının 2015'te kendisini taciz ettiğine ilişkin açıklaması sonra özür dileyip mesleği bıraktığını duyurdu. Ünlü oyuncu Oh Dal-soo da, kadın oyuncu Uhm Ji-young kendisine yönelik iddialarını öne reddetse de daha sonra hepsinin doğru olduğunu kabul edip özür diledi. Oyuncu Jo Min-ki de cinsel tacizle suçlanan bir diğer isim.