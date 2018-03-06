Kayıt
14:15 06 Mart 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    Şişe mesajı

    Dünyanın en eski şişe mesajı Avustralya'daki kumsalda bulundu

    © AP Photo/ Rick Rycroft
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 60

    Dünyanın en eski şişe mesajı Avustralya'da bir kumsalda dolaşan çift tarafından bulundu. Bir Alman gemisinden atılan içki şişesinin içindeki mesaj tam 132 yıllık.

    Dünyanın en eski şişe mesajı Avustralya'nın batısındaki bir kumsalda bulundu. Şimdiye kadar bulunan en eski şişe mesajı olarak bu alanda yeni bir rekor kırılırken, eski rekor denize bırakılmasından 108 yıl, 3 ay, 18 gün sonra 1934 yılında Danimarka'da bulunan bir şişe mesajına aitti.

    KÜTÜPHANEDE GÜZEL DURACAĞI GEREKÇESİYLE EVE GÖTÜRDÜLER

    Tonya Illman adlı kadın 132 yıllık mesajın içinde olduğu cin şişesini Ocak ayında Wedge Adası'ndaki kumsalda dolaşırken buldu.

    Kadının kocası Kym Illman, Guardian'a yaptığı açıklamada eşinin şişeyi önce çöp zannettiğini ancak üzerindeki kabartma harflerin ilginç olması nedeniyle kütüphanelerinde güzel duracağı beklentisiyle yanına alarak eve götürdüğünü anlattı.

    ​Çift şişenin içinde Almanca yazılmış bir form buldu. Formun üzerindeki tarih 12 Haziran 1886'yı gösteriyordu.

    Hindistan'da bulunan fosillerin X-Ray görüntüsü
    © REUTERS/ Stefan Bengtson
    Dünyanın en eski bitkisi, Hindistan'da bulundu
    Illman mesajı fırına koyarak 5 dakika kuruttuklarını anlatarak "Temel Almancam var. Mesajda şişeyi bulan kişinin bulduğu yerin koordinatlarını ve tarihi yazması ve geri göndermesi isteniyordu" dedi.

    BİNLERCE ŞİŞE DENİZE ATILMIŞTI

    Mesajın yaşı Illman çiftinin başvurduğu Batı Avustralya Müzesi tarafından doğrulandı.

    Müzenin Deniz Arkeolojisi küratör yardımcısı Ross Anderson yaptığı incelemelerin ardından şişe mesajının 'Paula' adlı Alman yelkenli gemisinin güvertesinden Avustralya kıyısına 950 km uzaklıktaki Hint Okyanusu'dan geçtiği sırada, 12 Haziran 1886 yılında atıldığını doğruladı.

    ​Mesajın üzerindeki tarihin Paula gemisinin sefer kayıtları ile eşleştiği ayrıca formda yer alan kaptanın el yazısının Paula'da kaptanın tuttuğu meteoroloji gözlem kayıtlarındaki el yazısıyla eşleştiği belirtildi.

    O tarihte Alman gemileri okyanus akıntılarını araştırmak için 69 yıl süren bir deney kapsamında denize binlerce şişe mesajı atmıştı.

    Kanada
    © Flickr/ Tony Webster
    Dünyanın en eski yaşam izleri Kanada'da bulundu
    Şişelerin içindeki formlarda şişenin atıldığı geminin koordinatları, rotası, tarih ve geminin adı yer alıyor. Formda şişeyi bulanların mesajı buldukları yerin koordinatlarını boşluklara yazarak en kısa zamanda, Hamburg'daki gözlem evine ya da en yakındaki Alman konsolosluğuna ulaştırmaları isteniyor.

    Bugüne kadar bulunan deneyde kullanılan 662 şişe mesajı iade edildi ancak diğer şişelerin akıbeti bilinmiyor.

    Illman çiftinin keşfi ayrıca Alman Denizcilik Gözlemevi tarafından da doğrulandı. Dünyanın en eski şişe mesajı 2 yıl boyunca Batı Avustralya Müzesinde sergilenecek.

    İlgili konular:

    ‘Dünyanın en eski emojisi bulundu' iddiası
    İtalya hükümeti dünyanın en eski bankasını kurtaracak
    Dünyanın en eski ATM'si 50 yaşında: Bankacılığı değiştirdi ama mucidine hiç kazandırmadı
    Etiketler:
    Şişe mesajı, Tonya Illman, Ross Anderson, Kym Illman, Avustralya, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı Chung Eui-yong liderliğindeki 10 kişilik heyet Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü.
    Kuzey Kore lideri Kim, Güney ile 'yeni bir tarih yazmak' istiyor
    Karikatür
    Ukrayna, Avrupa’dan doğalgazını Gazprom’a göre 4 kat daha pahalıya alıyor
    Rusya Silahlı Kuvvetleri
    Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bugünü ve yarını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam