Dünyanın en eski şişe mesajı Avustralya'daki kumsalda bulundu

Dünyanın en eski şişe mesajı Avustralya'nın batısındaki bir kumsalda bulundu. Şimdiye kadar bulunan en eski şişe mesajı olarak bu alanda yeni bir rekor kırılırken, eski rekor denize bırakılmasından 108 yıl, 3 ay, 18 gün sonra 1934 yılında Danimarka'da bulunan bir şişe mesajına aitti.

​KÜTÜPHANEDE GÜZEL DURACAĞI GEREKÇESİYLE EVE GÖTÜRDÜLER

Tonya Illman adlı kadın 132 yıllık mesajın içinde olduğu cin şişesini Ocak ayında Wedge Adası'ndaki kumsalda dolaşırken buldu.

Kadının kocası Kym Illman, Guardian'a yaptığı açıklamada eşinin şişeyi önce çöp zannettiğini ancak üzerindeki kabartma harflerin ilginç olması nedeniyle kütüphanelerinde güzel duracağı beklentisiyle yanına alarak eve götürdüğünü anlattı.

​Çift şişenin içinde Almanca yazılmış bir form buldu. Formun üzerindeki tarih 12 Haziran 1886'yı gösteriyordu.

Illman mesajı fırına koyarak 5 dakika kuruttuklarını anlatarak "Temel Almancam var. Mesajda şişeyi bulan kişinin bulduğu yerin koordinatlarını ve tarihi yazması ve geri göndermesi isteniyordu" dedi.

BİNLERCE ŞİŞE DENİZE ATILMIŞTI

Mesajın yaşı Illman çiftinin başvurduğu Batı Avustralya Müzesi tarafından doğrulandı.

Müzenin Deniz Arkeolojisi küratör yardımcısı Ross Anderson yaptığı incelemelerin ardından şişe mesajının 'Paula' adlı Alman yelkenli gemisinin güvertesinden Avustralya kıyısına 950 km uzaklıktaki Hint Okyanusu'dan geçtiği sırada, 12 Haziran 1886 yılında atıldığını doğruladı.

The worlds oldest known message in a bottle found just north of Wedge Island in WA by this Perth couple. It was found half buried on the beach nearly 132 years after it was tossed overboard from a German ship @9NewsPerth pic.twitter.com/V4Bt9FLGci