Dünyanın en eski şişe mesajı Avustralya'daki kumsalda bulundu

Dünyanın en eski şişe mesajı Avustralya'da bir kumsalda dolaşan çift tarafından bulundu. Bir Alman gemisinden atılan içki şişesinin içindeki mesaj tam 132 yıllık.

Dünyanın en eski şişe mesajı Avustralya'nın batısındaki bir kumsalda bulundu. Şimdiye kadar bulunan en eski şişe mesajı olarak bu alanda yeni bir rekor kırılırken, eski rekor denize bırakılmasından 108 yıl, 3 ay, 18 gün sonra 1934 yılında Danimarka'da bulunan bir şişe mesajına aitti.

Oldest-known message in a bottle found on WA beach, 132 years after being tossed overboard in Indian Ocean https://t.co/NLysFAdqpC #messageinabottle (Pic: Kym Illman) pic.twitter.com/PTJ9BuSZnl — ABC Perth (@abcperth) March 6, 2018

​KÜTÜPHANEDE GÜZEL DURACAĞI GEREKÇESİYLE EVE GÖTÜRDÜLER

Tonya Illman adlı kadın 132 yıllık mesajın içinde olduğu cin şişesini Ocak ayında Wedge Adası'ndaki kumsalda dolaşırken buldu.

Kadının kocası Kym Illman, Guardian'a yaptığı açıklamada eşinin şişeyi önce çöp zannettiğini ancak üzerindeki kabartma harflerin ilginç olması nedeniyle kütüphanelerinde güzel duracağı beklentisiyle yanına alarak eve götürdüğünü anlattı.

Awesome story. World's oldest-known message in a bottle found on WA beach after 132 years https://t.co/01Ivtx7Y9z pic.twitter.com/GDBLVVpcyf — Travers McLeod (@TraversMcLeod) March 6, 2018

​Çift şişenin içinde Almanca yazılmış bir form buldu. Formun üzerindeki tarih 12 Haziran 1886'yı gösteriyordu.

Illman mesajı fırına koyarak 5 dakika kuruttuklarını anlatarak "Temel Almancam var. Mesajda şişeyi bulan kişinin bulduğu yerin koordinatlarını ve tarihi yazması ve geri göndermesi isteniyordu" dedi.

BİNLERCE ŞİŞE DENİZE ATILMIŞTI

Mesajın yaşı Illman çiftinin başvurduğu Batı Avustralya Müzesi tarafından doğrulandı.

Müzenin Deniz Arkeolojisi küratör yardımcısı Ross Anderson yaptığı incelemelerin ardından şişe mesajının 'Paula' adlı Alman yelkenli gemisinin güvertesinden Avustralya kıyısına 950 km uzaklıktaki Hint Okyanusu'dan geçtiği sırada, 12 Haziran 1886 yılında atıldığını doğruladı.

The worlds oldest known message in a bottle found just north of Wedge Island in WA by this Perth couple. It was found half buried on the beach nearly 132 years after it was tossed overboard from a German ship @9NewsPerth pic.twitter.com/V4Bt9FLGci — Michael Stamp (@StampyMichael) March 6, 2018

​Mesajın üzerindeki tarihin Paula gemisinin sefer kayıtları ile eşleştiği ayrıca formda yer alan kaptanın el yazısının Paula'da kaptanın tuttuğu meteoroloji gözlem kayıtlarındaki el yazısıyla eşleştiği belirtildi.

O tarihte Alman gemileri okyanus akıntılarını araştırmak için 69 yıl süren bir deney kapsamında denize binlerce şişe mesajı atmıştı.

© Flickr/ Tony Webster Dünyanın en eski yaşam izleri Kanada'da bulundu

Şişelerin içindeki formlarda şişenin atıldığı geminin koordinatları, rotası, tarih ve geminin adı yer alıyor. Formda şişeyi bulanların mesajı buldukları yerin koordinatlarını boşluklara yazarak en kısa zamanda, Hamburg'daki gözlem evine ya da en yakındaki Alman konsolosluğuna ulaştırmaları isteniyor.

Bugüne kadar bulunan deneyde kullanılan 662 şişe mesajı iade edildi ancak diğer şişelerin akıbeti bilinmiyor.

Illman çiftinin keşfi ayrıca Alman Denizcilik Gözlemevi tarafından da doğrulandı. Dünyanın en eski şişe mesajı 2 yıl boyunca Batı Avustralya Müzesinde sergilenecek.