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    Coca-Cola, Carrefour Hypermarket, Montreuil, Paris yakınları, 2018

    Coca-Cola 130 yıllık geleneği bozuyor: İlk defa alkollü içecek üretecek

    © REUTERS/ Regis Duvignau
    Yaşam
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    ABD merkezli küresel içecek markası, özellikle Japonya'da market raflarını boşaltan düşük alkollü meyveli gazoz çılgınlığını yakalama çabasına girdi. Coca-Cola'nın ilk alkollü içeceği öncelikle Japonya'da satılacak.

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    © AA/ Kayhan Özer
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    Dünyada en fazla tüketilen meşrubat olan Coca-Cola, 'alkopop' modasına kapıldı.

    Çok düşük oranda alkol içeren, meyve tadı eklenen gazoz benzeri içecekler olan alkopoplar, piyasada büyük rağbet görüyor.

    Coca-Cola da Japonya'da alkollü kokteylle gazoz karışımı bir içecek olan, marketlerde alkollü içkiler bölümüne konulan ve peynir ekmek gibi satan Chu-Hi'den etkilendi.

    Tarifi hala sır gibi saklanan, logosu tüm dünyada tanınan bir ikon olan Coca-Cola'nın 130 yıllık alkolsüz geleneğini bozacak yeni içecek, ilk olarak Japonya'da piyasaya sunulacak.

    'MÜTEVAZİ BİR DENEME'

    Coca Cola
    © AFP 2018/ DENIS CHARLET
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    Coca-Cola'nın Japonya kolu başkanı Jorge Garduño, pazarlarındaki belli bir tüketici kitlesi için mütevazi bir deneme yaptıklarını söyledi.

    "Daha önce düşük alkollü kategorisinde bir deneme yapmamıştık. Bu, temel alanımız dışında yeni fırsatları keşfetmeye devam ettiğimizin bir örneği" diyen Garduño, yeni içeceği Japonya dışında satışa sunacaklarını sanmadığını belirtti.

    KADINLARA HİTAP EDİYOR, ÇOK ÇEŞİDİ VAR

    Chu-Hi'nin alkol oranı yüzde 3-8 arasında değişiyor.

    Coca-Cola
    © AP Photo/ Achmad Ibrahim
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    Özellikle kadınlar arasında popüler olan Chu-Hi, Kirin, Suntory, Asahi gibi içecek devleri tarafından büyük çeşitlilik içinde üretiliyor, yüzlerce tadla yeni denemeler yapılmaya devam ediliyor.

    SU, ÇAY, ALKOL…

    Gazlı içeceklerin sağlığa zarralı olduğuna dair bilinç geliştikçe Coca-Cola da ürünlerini eçşitlendirme arayışına girdi ve daha önce de su ve çay markaları satın aldı.

    Etiketler:
    Chu-Hi, Coca-Cola, Japonya
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