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    Einstein'in 22 yaşındaki Elisabetta Piccini'ye yazdığı not

    Einstein'ın kendisini reddeden genç bilim kadınına yazdığı not açık artırmayla satıldı

    © REUTERS/ Ronen Zvulun
    Yaşam
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    Nobel ödüllü fizikçi Albert Einstein'ın 1921'de 42 yaşındayken kendisini etkileyen 22 yaşındaki İtalyan kimya öğrencisi Elisabetta Piccini'ye yazdığı not, Kudüs'te yapılan açık artırmada alıcı buldu. Utangaç bir yapısı olduğu belirtilen kadın Einstein ile görüşmeyi kabul etmemişti.

    Einstein - Mutluluğun teorisi
    © AFP 2018/ Menahem KAHANA
    Einstein'ın yazdığı 'mutluluğun formülleri' 1.6 milyon dolara satıldı
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    Albert Einstein'in  1921'de kendisinden 20 yaş küçük İtalyan üniversite öğrencisi Elisabetta Piccini'ye yazdığı not Kudüs'te yapılan bir açık artırmada 6100 dolara  satıldı.

    Notun yazıldığı dönemde Einstein 42, Piccini ise 22 yaşında kimya eğitimi alan bir üniversite öğrencisiydi. Piccini, Einstein'ın Floransa'da yaşayan kız kardeşi Maja'nın üst kat komşusuydu.

    'AYAKLARINDA YATTIĞIM VE OTURDUĞUM BİLİMSEL ARAŞTIRMACIYA'

    Almanca yazılan notta "İki tam gün boyunca ayaklarında yattığım ve oturduğum bilimsel araştırmacıya arakadaşça bir hatıra" cümlesi yer alıyor. 'Bir kişinin ayaklarında yatmak' ifadesinin Almancada etkilenmeyi ifade eden bir deyim olduğu belirtildi.

    Müzayede evi Winner's yaptığı açıklamada "Einstein onunla buluşmayı çok istiyordu. Ancak Elisabetta ünlü biriyle tanışmak için fazla içine kapanık ve utangaç biriydi" yorumunu yaptı.

    ABD'li Associated Press haber ajansına konuşan Winner's müzayede evinin genel müdürü Gal Wiener ise  "Bugünkü ‘Me Too' (Ben de) kampanyasını biliyorsunuz. Muhtemelen bir kadına böyle bir not bıraktığı için Einstein de bu kampanyaya dahil edilebilirdi" şeklinde konuştu.

    Açık artırmada genç kadına yazılan notun yanı sıra Einstein'ın  'Görecelilik Teorisinin Üçüncü Aşaması' başlıklı 1928 tarihli notu da 103.000 dolara satıldı.

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    Etiketler:
    Not, Açık artırma, Elisabetta Piccini, Albert Einstein, Kudüs, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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