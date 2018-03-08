ABD'de lisede silah sesleri: 1 öğrenci öldü

ABD’nin Alabama eyaletindeki Birmingham kentinde bulunan bir lisede silah sesleri duyuldu. Olayda 17 yaşındaki bir kız öğrenci öldü, aynı yaşta bir erkek öğrenci de yaralandı. Polis olayı 'kaza' olarak nitelerken soruşturma başlatıldı.

Birmingham’da bugün öğrencilerin evlerine dönme saatlerinde Huffman Lisesi’nde en az iki el ateş açıldı. Olayda yaralanan öğrencilerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralanın durumunun kritik olduğu belirtildi.

Three people were shot at an Alabama high school today, one student is dead. Early reports suggest shooting may have been accidental. https://t.co/ozIELSLGbq — Angus Johnston (@studentactivism) March 7, 2018

Birmingham Polis Şefi Orlando Wilson, soruşturmada bir sonuca varana kadar olayı ‘kaza’ olarak nitelendireceklerini söyledi.

Birmingham Belediye Başkanı Randall Woodfin, ölen öğrencinin bir ay sonra 18 yaşına gireceğini, mezun olmak üzere olduğunu ve gireceği üniversite tarafından kabul edilmiş olduğunu söyledi.