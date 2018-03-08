Aslıhan Doğan'la 3 yıldır birlikte olan Arda Turan'dan 'Düğün ne zaman?' sorusuna yanıt: Afrin harekatı varken olmaz

Sevgilisi Aslıhan Doğan'a evlenme teklif eden ve yakında düğün yapması beklenen Arda Turan, nikah tarihi sorulunca, "Bu durumda eğlence yapamayız. Savaş varken düğün olmaz" dedi.

© AA/ Ali Atmaca Arda Turan'dan Afrin operasyonuna destek

Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, önceki gün arkadaşı Cemal Sarıhan ve kardeşi Okan Turan'la Zorlu Center'da görüntülendi. Takım elbise giymesi dikkat çeken Turan'a muhabirler, "Damat gibisiniz. Nikah tarihi belli oldu mu?" diye sordu.

NTV'nin haberine göre Turan, Afrin harekatında yaşamını yitiren askerlere çok üzüldüğünü belirterek, "Ülkemiz ve askerlerimiz şu an bir mücadele veriyor, can veriyor. Bu durumda eğlence yapamayız. Savaş varken düğün olmaz. Zamanı gelince her şey olur" dedi.

Sevgilisi Aslıhan Doğan'a geçen ay evlilik teklif eden Turan'ın 4 Haziran'a gün aldığı, çiftin Çırağan Sarayı'nda yapılacak düğüne hazırlanmaya başladığı öne sürülmüştü.