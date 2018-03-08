Grid kızlarını FIA Başkanı da 'terk etti'

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, F1'de grid kızları uygulamasından vazgeçilmesi yüzünden kopan tartışmalara tepki gösterdi: ''Konuşmaya değmeyecek bir saçmalık, benim hayatımda çok daha önemli şeyler var.''

Aynı zamanda bir Formula 1 (F1) efsanesi olan FIA Başkanı Jean Todt, F1'de modellere hosteslik yaptırma (grid kızları) uygulamasından vazgeçilmesi yüzünden kopan tartışmalar için 'saçmalık' dedi.

FIA President Jean Todt slates "bulls***" F1 grid girls debatehttps://t.co/0RYdeCDq3w pic.twitter.com/gyXUIt1VUn — CRASH.NET/F1 (@CRASH_NET_F1) 8 Mart 2018

​Ferrari'nin spor yönetmeni ve daha sonra CEO'su sıfatıyla rekor sayıda zafer kazanmış olan Todt, ''Bu bir sorun değil, aptalca bir şey. Tartışmak için hayatımda grid kızlarından çok daha önemli şeyler var'' diye konuştu.

Otomobil sporlarının 72 yaşındaki Fransız üstadı ''Özür dilerim, ama bu türden bir saçmalık hakkında çok fazla konuşuldu'' diye payladı.

YENİ SEZON ÖNCESİ

FIA Başkanı'nın öfke patlaması, F1 sezonunun bu ay sonunda başlaması öncesinde geldi.

© REUTERS/ Carlos Barria Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

F1 organizasyonunun yeni sahibi olan Liberty Media, ocak ayında, şirketin modern zamanlardaki değerlerine uymadığı gerekçesiyle grid kızları kullanılmasını sona erdirdiğini açıklamıştı.

KELLY BROOK: BIRAKIN İSTEDİKLERİ YOLDAN PARA KAZANSINLAR

© AFP 2018/ Andrej Isakovic F1'de grid kızları yerine grid çocukları

Bunu bazı motosiklet ve dart yarışlarının da kadın modeller kullanmaktan vazgeçme kararı izleyince, bu kez bu işlerden geçinen kadınların işsiz kalması ve hayatlarını nasıl kazanacakları sorunu doğdu.

Eski bir grid kızı olan ünlü model Kelly Brook, kadınların eğer bu yollardan para kazanmayı istiyorlarsa engellenmemeleri gerektiği eleştirisini getirdi.

F1'DE FERRRARI KRİZİ

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FIA Başkanı'nın grid kızlarını 'uğraşmaya değmeyecek bir saçmalık' diye nitelemesinin ise 15 yıl görev yaptığı Ferrari'nin F1'den çekilme tehdidiyle meşgul olmasından kaynaklandığı söyleniyor.

Ferrari Başkanı Sergio Marchionne, motorlar ve bütçe sınırlamalarıyla ilgili yeni kurallar değişmezse 2020'de F1'den çıkabileceklerini belirtmişti.

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Ne Liberty ne de FIA yeni kurallardan geri adım atma işareti verdiğinden ufukta ateşli tartışmalar var.

Todt ''Herkes istediği tercihi yapabilir, ama ben de F1'in geleceğiyle ilgili iyi kararlar verme endişesi taşıyorum. F1 otomobili çok sofistikedir, çok pahalıdır, ama bu yeryüzündeki en büyük motor sporları şovudur. İyi iş çıkarırsak çok sayıda yarışmacı olur. F1'i daha uygun bütçeli yapmamız ve bu sırada hiçbir takımı kaybetmememiz lazım'' dedi.