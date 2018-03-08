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    Formula One Grand Prix Monaco grid kızları 27 Mayıs 2017

    Grid kızlarını FIA Başkanı da 'terk etti'

    © AP Photo/ Frank Augstein
    Yaşam
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    Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, F1'de grid kızları uygulamasından vazgeçilmesi yüzünden kopan tartışmalara tepki gösterdi: ''Konuşmaya değmeyecek bir saçmalık, benim hayatımda çok daha önemli şeyler var.''

    Aynı zamanda bir Formula 1 (F1) efsanesi olan FIA Başkanı Jean Todt, F1'de modellere hosteslik yaptırma (grid kızları) uygulamasından vazgeçilmesi yüzünden kopan tartışmalar için 'saçmalık' dedi.

    Formula 1 pistlerinin güzel melekleri grid kızları
    © AP Photo/ Daniel Maurer
    F1'de grid kızlarına veda: 'Günümüz toplum kurallarına uymuyor'
    ​Ferrari'nin spor yönetmeni ve daha sonra CEO'su sıfatıyla rekor sayıda zafer kazanmış olan Todt, ''Bu bir sorun değil, aptalca bir şey. Tartışmak için hayatımda grid kızlarından çok daha önemli şeyler var'' diye konuştu.

    Otomobil sporlarının 72 yaşındaki Fransız üstadı  ''Özür dilerim, ama bu türden bir saçmalık hakkında çok fazla konuşuldu'' diye payladı.

    YENİ SEZON ÖNCESİ

    FIA Başkanı'nın öfke patlaması, F1 sezonunun bu ay sonunda başlaması öncesinde geldi.

    Formula One Lewis Hamilton grid kızları
    © REUTERS/ Carlos Barria
    Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

    F1 organizasyonunun yeni sahibi olan Liberty Media, ocak ayında, şirketin modern zamanlardaki değerlerine uymadığı gerekçesiyle grid kızları kullanılmasını sona erdirdiğini açıklamıştı.

    KELLY BROOK: BIRAKIN İSTEDİKLERİ YOLDAN PARA KAZANSINLAR

    Formula 1 pistlerinin güzel melekleri grid kızları
    © AFP 2018/ Andrej Isakovic
    F1'de grid kızları yerine grid çocukları
    Bunu bazı motosiklet ve dart yarışlarının da kadın modeller kullanmaktan vazgeçme kararı izleyince, bu kez bu işlerden geçinen kadınların işsiz kalması ve hayatlarını nasıl kazanacakları sorunu doğdu.

    Eski bir grid kızı olan ünlü model Kelly Brook, kadınların eğer bu yollardan para kazanmayı istiyorlarsa engellenmemeleri gerektiği eleştirisini getirdi.

    F1'DE FERRRARI KRİZİ

    dünyanın en büyük otomobil fuarı IAA Frankfurt am Main Almanya otomobil üzerinde oturan hostesler modeller
    © AFP 2018/ BORIS ROESSLER
    #MeToo etkisiyle otomobil fuarlarında bir devrin sonu
    FIA Başkanı'nın grid kızlarını 'uğraşmaya değmeyecek bir saçmalık' diye nitelemesinin ise 15 yıl görev yaptığı Ferrari'nin F1'den çekilme tehdidiyle meşgul olmasından kaynaklandığı söyleniyor.

    Ferrari Başkanı Sergio Marchionne, motorlar ve bütçe sınırlamalarıyla ilgili yeni kurallar değişmezse 2020'de F1'den çıkabileceklerini belirtmişti.

    'HİÇBİR TAKIMI KAYBETMEMEMİZ LAZIM'

    Isabelle Huppert, Michael Haneke, Susanne Haneke 22 Mayıs 2017 Cannes Film Festivali
    © AFP 2018/ Alberto PIZZOLI
    Haneke: #MeToo kampanyası erotizme karşı haçlı seferine dönüştü

    Ne Liberty ne de FIA yeni kurallardan geri adım atma işareti verdiğinden ufukta ateşli tartışmalar var.

    Todt ''Herkes istediği tercihi yapabilir, ama ben de F1'in geleceğiyle ilgili iyi kararlar verme endişesi taşıyorum. F1 otomobili çok sofistikedir, çok pahalıdır, ama bu yeryüzündeki en büyük motor sporları şovudur. İyi iş çıkarırsak çok sayıda yarışmacı olur. F1'i daha uygun bütçeli yapmamız ve bu sırada hiçbir takımı kaybetmememiz lazım'' dedi.

    Etiketler:
    Grid kızları, Ferrari, Formula 1 (F1), Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Sergio Marchionne, Jean Todt
    Topluluk kurallarıTartışma
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