Grid kızlarını FIA Başkanı da 'terk etti'

Aynı zamanda bir Formula 1 (F1) efsanesi olan FIA Başkanı Jean Todt, F1'de modellere hosteslik yaptırma (grid kızları) uygulamasından vazgeçilmesi yüzünden kopan tartışmalar için 'saçmalık' dedi.
FIA President Jean Todt slates "bulls***" F1 grid girls debatehttps://t.co/0RYdeCDq3w pic.twitter.com/gyXUIt1VUn— CRASH.NET/F1 (@CRASH_NET_F1) 8 Mart 2018
Otomobil sporlarının 72 yaşındaki Fransız üstadı ''Özür dilerim, ama bu türden bir saçmalık hakkında çok fazla konuşuldu'' diye payladı.
YENİ SEZON ÖNCESİ
FIA Başkanı'nın öfke patlaması, F1 sezonunun bu ay sonunda başlaması öncesinde geldi.
F1 organizasyonunun yeni sahibi olan Liberty Media, ocak ayında, şirketin modern zamanlardaki değerlerine uymadığı gerekçesiyle grid kızları kullanılmasını sona erdirdiğini açıklamıştı.
KELLY BROOK: BIRAKIN İSTEDİKLERİ YOLDAN PARA KAZANSINLAR
Eski bir grid kızı olan ünlü model Kelly Brook, kadınların eğer bu yollardan para kazanmayı istiyorlarsa engellenmemeleri gerektiği eleştirisini getirdi.
F1'DE FERRRARI KRİZİ
Ferrari Başkanı Sergio Marchionne, motorlar ve bütçe sınırlamalarıyla ilgili yeni kurallar değişmezse 2020'de F1'den çıkabileceklerini belirtmişti.
'HİÇBİR TAKIMI KAYBETMEMEMİZ LAZIM'
Ne Liberty ne de FIA yeni kurallardan geri adım atma işareti verdiğinden ufukta ateşli tartışmalar var.
Todt ''Herkes istediği tercihi yapabilir, ama ben de F1'in geleceğiyle ilgili iyi kararlar verme endişesi taşıyorum. F1 otomobili çok sofistikedir, çok pahalıdır, ama bu yeryüzündeki en büyük motor sporları şovudur. İyi iş çıkarırsak çok sayıda yarışmacı olur. F1'i daha uygun bütçeli yapmamız ve bu sırada hiçbir takımı kaybetmememiz lazım'' dedi.
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