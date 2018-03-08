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    Üç boyutlu bir filmde insan embriyosu, Corpus Müzesi, Oegstgeest, Hollanda

    Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu

    © AP Photo/ Fred Ernst
    Yaşam
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    Anne karnındaki bebeğin doğması için 9 ay sabredemeyen tez canlı ebeveynlere müjde. Müstakbel anne babaların doğumu beklerken embriyonun 3 boyutlu (3D) baskı kalıbını kucaklarına almaları artık mümkün.

    Rusya'da kurulan 'Embriyo 3D' isimli şirket, anne karnındaki bebeğin ultrason fotolarından faydalanarak bilgisayarda son derece ayrıntılı bir modelini oluşturuyor.

    Bu modeller 3D yazıcılarla şekle şemale kavuşturuluyor. 

    Embriyonun modeli 3 boyutlu olarak plastiğe ve hatta altın, gümüş, platin gibi değerli madenlere basılabiliyor. ​

    BİR ARKADAŞINA YARDIM ETMEK İÇİN BAŞLADI

    3 boyutlu baskıda embriyonun yüzü, elleri, ayakları ve hatta göbek bağı son derece net ve ayrıntılı şekilde hasıl oluyor.

    embriyo dondurma teknikleri New York
    © AP Photo/ Richard Drew
    Rekor bebek: 24 yıl önce dondurulmuş embriyodan dünyaya geldi

    'Embriyo 3D' isimli şirketin başkanı İvan Gridin, bebek bekleyen arkadaşlarının yaşadıkları kaygı sendromları karşısında aklına bu fikrin geldiğini belirtti.

    Gridin esin kaynağını şöyle anlattı: ''Veronika adında bir arkadaşım var. Karnındaki bebeğin sağlığıyla ilgili çok endişeliydi, 'keşke onu görebilsem' diyordu. Defalarca ultrasona girdi, ama bu onu tatmin etmedi. Ben de yeni teknolojiler ve 3D yazıcılarla ilgileniyordum. 'Hadi, senin bebeği basalım' dedim.''

    laboratuar, bakteri, araştırma, iğne, şarbon, ebola
    © AP Photo/ David Goldman
    Laboratuvarda yapay embriyo üretildi
    Şirket, başta modelleri sadece plastiğe basıyordu, ama artık alçıdan modelini çıkarıp değerli metallerle kaplayabiliyor.

    'ÇOK TUHAF BİR HİS'

    Bu tecrübeden geçen müstakbel anne Yuliana Recun, ''Karnımdaki çocuğumuzun 3D modelini sipariş ettik. Çok tuhaf bir his. Çocuk daha dünyaya gelmedi ama ona dokunabiliyorsunuz'' dedi.

    Bu ilerleme, anne karnındaki bebekleri 3D ve 4D ultrasonlarla gözlemleme uygulaması sonrası kaydedildi.

    Ancak Kuzey Amerika Radyoloji Derneği'nin bir yayınında Dr Deborah Levine ''Elbette hastalar 3D görüntüleri seviyor. Ama biz radyologlar olarak sırf eğlence olsun diye ultrason çekmemeye özen göstermeliyiz'' uyarısında bulundu.

    Japonya'daki bazı şirketlerin de müstakbel anneye karnındaki bebeğin üç boyutlu modelini temin etme hizmeti verdiği belirtildi.

    Etiketler:
    Embriyo 3D, Yuliana Recun, İvan Gridin, Rusya
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