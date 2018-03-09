Tokyo'da 1 yılda sokakta bulunan para miktarı 35 milyon doları geçti

Kyodo'nun haberine göre, Tokyo Emniyeti, kent sakinlerinin geçen yıl sokakta buldukları 3.75 milyar Japon yenini (35.3 milyon dolar) polise teslim ettiğini açıkladı.

Polisin açıklamasına göre, bu miktarın 25 milyon dolarından fazlası sahiplerine geri ulaştırılırken, 4.77 milyon doları parayı getirenlere verildi.

4.5 MİLYON DOLAR TOKYO YÖNETİMİNİN KASASINA GİTTİ

Yaklaşık 4.5 milyon doları Tokyo Büyükşehir Yönetiminin kasasına girdi.

PARANIN SAHİBİ 3 AY İÇERİSİNDE BULUNMAZSA BULAN KİŞİ İSTERSE PARANIN HEPSİNİ ALABİLİYOR

Tokyo'da nakit para bularak polise götürenler buldukları paranın azami yüzde 20'sini sahibinden ödül olarak alabiliyor. Para polise teslim edildikten sonraki 3 ay içerisinde sahibi ortaya çıkmazsa, bulan kişi paranın hepsini alabiliyor.

Sahibi çıkmadığı halde bulan kişiler de sahiplenmezse, para yerel kamu gelirlerine dahil ediliyor.