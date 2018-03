'Afrin harekatı varken olmaz' diyen Arda Turan evlendi

Milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu'daki Vadi Konakları'nda yapılan nikah töreni ile dünya evine girdi.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlendi https://t.co/RQoKzkx5s9 pic.twitter.com/RbhPsg2Ots — CNN TÜRK Spor (@CNNTURKSpor) 11 Mart 2018

​Arda Turan'ın akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın da katıldı.

​Nikaha ünlü futbolcunun yakın arkadaşları da katıldı.

Turan, 8 mart tarihinde gazetecilerin "Damat gibisiniz. Nikah tarihi belli oldu mu?" sorusu üzerine "Ülkemiz ve askerlerimiz şu an bir mücadele veriyor, can veriyor. Bu durumda eğlence yapamayız. Savaş varken düğün olmaz. Zamanı gelince her şey olur" cevabını vermişti.