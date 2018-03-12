DSÖ'den korkutan açıklama: 'Hastalık X' öncelikli hastalıklar listesine eklendi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kulağa korkutucu gelen 'Hastalık X'i öncelikli hastalık listesine eklediğini duyurdu. Keşfedilmiş değil varsayımsal bir tehdit olan 'Hastalık X' konusunda açıklama yapan DSÖ danışmanlarından John-Arne Rottingen "Tarih bize bir sonraki büyük salgının büyük olasılıkla daha önce görmediğimiz bir şey olacağını söylüyor" dedi.

© AFP 2018/ GEORGES GOBET H7N4 kuş gribi virüsü ilk kez insanda görüldü

DSÖ gizemli 'Hastalık X'i gelecekte küresel bir salgın oluşturabilecek hastalık ve patojenler listesine ekledi.

Kurumun 3 yıl sonra ilk kez yayımladığı listede bir salgın başlatma kapasitesi olan ancak sınırlı tedavi imkanı bulunan, bu nedenle de toplum açısından yüksek risk oluşturan hastalıklar yer aldı.

Bunlar arasında kamuoyunun isimlerini yakından tanıdığı Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, Ebola ve Marburg virüsü hastalıkları, Zika virüsü, Lassa Ateşi hastalığı, Nipah ve Henipavirüs,Rif Vadisi Ateşi (RVF) ve MERS-SARS virüsleri bulunuyor.

Bu hastalıkların hepsi son yıllarda salgın düzeyinde yaşandı ve ciddi bir tehdit olarak değerlendirildi.

Ancak ilk kez DSÖ şubat ayında sağlık uzmanlarının deperlendirmesinin ardından 'Hastalık X'i de öncelikli virüs/hastalık listesine ekledi.

VARSAYIMSAL BİR VİRÜS

Hastalık X yeni keşfedilmiş bir tehdit değil. Gelecekte ortaya çıkabilecek ve dünya genelinde hızla yayılabilecek varsayımsal bir virüs.

DSÖ açıklamasında "Hastalık X, şu anda bilinmeyen bir patojen vasıtasıyla ciddi bir uluslararası salgına yol açabilecek bilgiyi temsil ediyor" ifadelerine yer verdi.

Telegraph gazetesine konuşan DSÖ komitesinin bilimsel danışmanlarından ve 'Norveç Araştırma Konseyi baş yöneticisi John-Arne Rottingen "Tarih bize bir sonraki büyük salgının büyük olasılıkla daha önce görmediğimiz bir şey olacağını söylüyor. Bunun başına 'X' eklemek tuhaf gözükebilir ancak buradaki amaç aşılar ve tanı testleri açısından hazırlıklı olduğumuzdan ve esnek şekilde plan yapabildiğimizden emin olmak" dedi.

'BÜYÜK İHTİMALLE EN BÜYÜK RİSK'

Hastalık X'in çok farklı kaynaklardan gelebileceğini söyleyen Rottingen ancak büyük ihtimalle bunun hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir hasatalık şeklinde gelişeceğini belirtti.

Hem Ebola hem de Salmonella virüsü hayvanlardan insanlara geçiyor.

1980'den beri 35 milyon kişinin ölümüne yol açtığı belirtilen HIV virüsünün de 20. yüzyıl başlarında şempanzelerden insanlara ve diğer maymun türlerine bulaştığı düşünülüyor.

Rottingen "Ekosisitem ve insan habitatı değiştikçe her zaman hayvanlardan insanlara hatsalık geçme riski var. Bu doğal bir süreç ve buna hazır olmamız hayati önemde. Bu büyük ihtimalle en büyük risk" dedi.