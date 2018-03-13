1923 yapımı Leica fotoğraf makinesi rekor fiyata satıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da daha önce eşi benzerine çok az rastlanır bir olay yaşandı. Viyana'da bulunan Westlicht Müzayede evinde gerçekleştirilen bir açık artırmada Leica markasının prototiplerinden olan 1923 yapımı bir fotoğraf makinesi, rekor fiyatla Asyalı bir koleksiyoncuya satıldı.
This beautiful and historic Leica 0-series no. 122 fetched an incredible €2.4 million (over £2.1 million) during the 32nd WestLicht Camera Auction in Vienna on the weekend and is believed to be the most expensive historic camera auctioned to date!#Leica #LeicaCamera #Vintage pic.twitter.com/UjnCljpUTn— Leica UK (@Leica_UK) March 12, 2018
Dünyaca ünlü kamera üreticisi Leica, henüz piyasaya girmeden önce birkaç tane prototip üretmiş. Satılan bu kamera da, üretilen 25 prototip arasında en iyi korunanı. Zaten bu prototiplerden 3 tanesi ayakta kalmış ve aralarında en iyi korunanı geçtiğimiz gün açık artırmayla satılan kamera.
Yaklaşık 6 sene önce, farklı bir müzayede de yine Leica marka 0-serisi 116 numaralı bir prototip fotoğraf makinesi satılmıştı. 2.16 milyon Euro'dan satılan kamera, günümüze kadar dünyanın en pahalı kamerası olmuştu.
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