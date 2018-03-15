Büyük markaların içme suyunda plastik maddeler bulundu

Gazetecilik kuruluşu Orb Media'nın yaptığı araştırma kapsamında, 9 ülkeden 250 su şişesi Fredonia'daki New York Devlet Üniversitesi'nde incelendi.
"Bu, herhangi bir markayı doğrudan suçlama amaçlı değil, araştırma plastiğin her yere tesir ettiğini gösteriyor. Plastik toplumumuzun her yerine yayılan bir madde ve sularımızı da istila ediyor. Bunlar her gün tükettiğimiz en temel ürünler."
'FELAKET DEĞİL AMA KAYGI VERİCİ'
Prof. Mason, araştırmanın sonuçlarına ilişkin, "Felaket değil ama sayı olarak bakarsak kaygı verici" dedi.
BBC'nin aktardığı habere göre, uzmanlar musluk suyunun kirli olabileceği bazı gelişmekte olan ülkelerde, plastik su şişesi tüketiminin devam etmesi gerektiğini söylüyor.
'GÜVENLİK VE KALİTE STANDARTLARINA UYUYOR'
Araştırmada incelenen şişe su markaları ise ürünlerinin güvenlik ve kalite standartlarına uyduğunu söylüyor. Firmalar ayrıca, mikroplastiklerle ilgili yönetmelik olmadığına ve suların test edilmesi için standart yöntemler kullanılmadığına dikkat çekiyor.
Bu testler, şişe sularda bugüne kadar yapılan en büyük araştırma olarak kabul ediliyor. Araştırmada 11 farklı küresel ve ulusal şişe su markası test edildi. Bu şişeler, nüfus olarak yüksek ve şişe su tüketiminin de nispeten fazla olduğu ülkelerden alındı.
ULUSLARARASI MARKALAR
- Aquafina
- Dasani
- Evian
- Nestle Pure Life
- San Pellegrino
ÖNDE GELEN ULUSAL MARKALAR
- Aqua (Endonezya)
- Bisleri (Hindistan)
- Epura (Meksika)
- Gerolsteiner (Almanya)
- Minalba (Brezilya)
- Wahaha (Çin)
FİRMALARDAN YANIT
BBC'nin görüştüğü markalardan Nestle, şirket içinde mikroplastik testlerine iki yıl önce başladıklarını ve 'izleme düzeyinin üzerinde maddeler tespit edilmediğini' söyledi.
Danone, 'araştırma metodu yeterince açık olmadığı için' yorum yapmayacaklarını, şişe sularında da 'gıda seviyesinde ambalajlama' yapıldığını vurguladı.
Garolsteiner de son yıllarda sularında mikroplastik testleri yaptıklarını ve sonuçların da, ürünlerindeki mikroplastiklerin ilaç bilimi şirketlerinin belirlediği seviyelerin çok daha altında kaldığını söyledi.
PepsiCo, kendi adlarına açıklama yapması için Amerikan İçecek Derneği'ne talepte bulundu. Firma, mikroplastiklerle ilgili araştırmaların devam etmesi gerektiğini ifade edip şişe sularının standartlara uyduğunu duyurdu.
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