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    içme suyu, plastik su, pet şişe

    Büyük markaların içme suyunda plastik maddeler bulundu

    © REUTERS/ Toby Melville
    Yaşam
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    İçme suyu markalarının şişelerinde yapılan testler, hemen hemen hepsinde plastik parçacıklar bulunduğunu ortaya koydu. 9 farklı ülkeden 250 plastik su şişesinin incelendiği araştırma sonucunda, her bir litre suda ortalama 10 plastik parçacığının bulunduğu, her birinin de insan saçından daha kalın olduğu anlaşıldı.

    Gazetecilik kuruluşu Orb Media'nın yaptığı araştırma kapsamında, 9 ülkeden 250 su şişesi Fredonia'daki New York Devlet Üniversitesi'nde incelendi.

    Musluk suyu
    © AFP 2018/ ASHRAF SHAZLY
    Musluk sularının yüzde 83'ü plastik lif içeriyor
    Araştırmaya katılan üniversitenin kimya profesörü Sherri Mason, "Peş peşe her şişede, her markada plastik bulduk" dedi ve ekledi:

    "Bu, herhangi bir markayı doğrudan suçlama amaçlı değil, araştırma plastiğin her yere tesir ettiğini gösteriyor. Plastik toplumumuzun her yerine yayılan bir madde ve sularımızı da istila ediyor. Bunlar her gün tükettiğimiz en temel ürünler."

    'FELAKET DEĞİL AMA KAYGI VERİCİ'

    Prof. Mason, araştırmanın sonuçlarına ilişkin, "Felaket değil ama sayı olarak bakarsak kaygı verici" dedi.

    BBC'nin aktardığı habere göre, uzmanlar musluk suyunun kirli olabileceği bazı gelişmekte olan ülkelerde, plastik su şişesi tüketiminin devam etmesi gerektiğini söylüyor.

    'GÜVENLİK VE KALİTE STANDARTLARINA UYUYOR'

    Araştırmada incelenen şişe su markaları ise ürünlerinin güvenlik ve kalite standartlarına uyduğunu söylüyor. Firmalar ayrıca, mikroplastiklerle ilgili yönetmelik olmadığına ve suların test edilmesi için standart yöntemler kullanılmadığına dikkat çekiyor.

    İngiltere
    © AP Photo/ Matt Dunham
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    Prof. Mason, geçen sene musluk suyunda plastik parçalar bulurken diğer araştırmacılar da, deniz ürünlerinde, birada, deniz tuzunda, hatta havada bile plastik maddelere rastlandığını duyurmuştu.

    Bu testler, şişe sularda bugüne kadar yapılan en büyük araştırma olarak kabul ediliyor. Araştırmada 11 farklı küresel ve ulusal şişe su markası test edildi. Bu şişeler, nüfus olarak yüksek ve şişe su tüketiminin de nispeten fazla olduğu ülkelerden alındı.

    ULUSLARARASI MARKALAR

    • Aquafina
    • Dasani
    • Evian
    • Nestle Pure Life
    • San Pellegrino

    ÖNDE GELEN ULUSAL MARKALAR

    • Aqua (Endonezya)
    • Bisleri (Hindistan)
    • Epura (Meksika)
    • Gerolsteiner (Almanya)
    • Minalba (Brezilya)
    • Wahaha (Çin)

    FİRMALARDAN YANIT

    BBC'nin görüştüğü markalardan Nestle, şirket içinde mikroplastik testlerine iki yıl önce başladıklarını ve 'izleme düzeyinin üzerinde maddeler tespit edilmediğini' söyledi.

    Coca-Cola
    © AP Photo/ Achmad Ibrahim
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    Coca-Cola, endüstri içinde en yüksek standartlara sahip olduklarını belirtip 'çok adımlı filtreleme süreci' kullandıklarını açıkladı. Ama firma aynı zamanda mikroplastiklerin 'her yere yayıldığını bu nedenle en yüksek standartlara sahip ürünlerinde bile çok az miktarda bulunabileceğini' söyledi.

    Danone, 'araştırma metodu yeterince açık olmadığı için' yorum yapmayacaklarını, şişe sularında da 'gıda seviyesinde ambalajlama' yapıldığını vurguladı.

    Garolsteiner de son yıllarda sularında mikroplastik testleri yaptıklarını ve sonuçların da, ürünlerindeki mikroplastiklerin ilaç bilimi şirketlerinin belirlediği seviyelerin çok daha altında kaldığını söyledi.

    PepsiCo, kendi adlarına açıklama yapması için Amerikan İçecek Derneği'ne talepte bulundu. Firma, mikroplastiklerle ilgili araştırmaların devam etmesi gerektiğini ifade edip şişe sularının standartlara uyduğunu duyurdu.

    Etiketler:
    içme suyu, plastik, su, Nestle, PepsiCo, Coca Cola, BBC, Çin, Brezilya, Almanya, Meksika, Hindistan, Endonezya, ABD, New York
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