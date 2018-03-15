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    Netflix

    Netflix dizisinde Kırıkkale diyalogu: 'Dünyanın en berbat yeri'

    © REUTERS/ Mike Blake
    Yaşam
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    Netflix'te yeni yayınlanmaya başlayan Collateral isimli mini dizide Kırkıkale için 'Dünyanın en berbat yeri' ifadesi kullanıldı.

    Çağatay Ulusoy- Netflix
    © Fotoğraf: Twitter
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    Bir pizza kuryesinin öldürülmesinin araştırıldığı Collateral dizisi, Netflix'te yayınlanmaya başladı. 

    Dizide, Sam ve Berna isimli karakterlerin konuştuğu sahnede, Berna çocukluğunun Kırıkkale'de geçtiğini, her sabah Türkiye'de uyanmadığı için şükrettiğini ve Kırıkkale için dünyanın en berbat yeri olduğunu söylüyor.

    Söz konusu diyalog şöyle gerçekleşiyor:

    Berna: Çocukluk arkadaşlarımın hayvan olduğunun farkındayım. Beraber büyüdük ve bana güveniyorlar. Çocukken birlikte Kırıkkale'deydik.

    Sam: Hiç gitmedim.

    Berna: Dünyanın en berbat yeri. İngiltere'ye beraber geldik. Sabah gözümüzü Türkiye'de açmadığımız her gün mutluyuz.

    Nuri Bilge Ceylan
    © Flickr/
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    Dizinin Final bölümünde ise gözaltına alınan Berna, dedektifin ‘Ne iş yapıyorsun?’ sorusuna, “Türkçe filmlere altyazı yazıyorum” yanıtını veriyor. Dedektifin, “İngiltere’de Türk filmleri o kadar izleniyor mu?” sorusu üzerine ise Berna, “Türk sineması patlama yaptı sen bilmiyor musun?” dedikten sonra Nuri Bilge Ceylan gibi yönetmenlerin filmlerinin çok izlendiğini anlatarak, “Kış Uykusu’nu izlemedin mi?” diye soruyor, dedektif ise “İngiltere’de gösterime girdi mi?” diye soruyor.

    Fethullah Gülen
    © REUTERS/ Charles Mostoller
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    Öte yandan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök de bugün "Birileri bizi provoke ediyor olabilir mi" başlığıyla yayımlanan yazısında aynı diziyi yazdı. Özkök'ün aktardığına göre dizide İzmir'le alakalı diyaloglar da geçiyor:

    "GEÇEN akşam Netflix’de BBC yapımı “Collateral”i izledim. Dört bölümlük mini dizi, bir pizzacı cinayetinin arkasındaki Suriye’den İngiltere’ye uzanan mülteci kaçakçılığını anlatıyor… Filmde çok ilginç bir diyalog var. İngiliz istihbaratı MI5’in bir mensubu Suriyeli mülteci kadını sorguluyor.

    Kadın, İzmir üzerinden Londra’ya geldiğini söyleyince, MI5 mensubu şunu söylüyor:

    “İzmir’i iyi bilirim. Basmane’yi ve orada mültecilere şişme bot satan adamı da iyi bilirim…”

    Bu arada MI5’le işbirliği yapan İzmirli Berna’nın şu lafı da çok dikkatimi çekti:

    “Şu an Türkiye’de bulunmadığım için Allahıma şükrediyorum…”

    Kötü haber: Dizideki Türkiye görüntüsü pek parlak değil…

    İyi haber: İngiltere’nin görüntüsü daha da kötü…"

    Netflix'te mini bir dizi olarak yayınlanan Collateral 4 bölümden oluşuyor. Mini dizide dedektif DI Kip Glaspie’yi Carrey Mulligan canlandırıyor. Ayrıca July Namir, Billie Piper, Nicola Walker ve John Simm gibi isimleri de görüyoruz.

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    Etiketler:
    Collateral, Netflix, Kırıkkale, Türkiye
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