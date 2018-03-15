Karlov’un eşi: Türk kültür merkezleri Rusya’nın her şehrinde açılmalı

Merkez, Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel ilişkiler sağlanması ve eğitim ile kültür alanındaki projelerde rol alacak. Merkezde ayrıca Türkçe eğitimi de verilecek.

Moskovalılar ve özellikle Türkologlar uzun süredir beklenen açılışı coşkuyla karşıladı.

Sputnik’e konuşan Ankara’da suikast sonucu öldürülen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova, Yunus Emre Enstitüsü’nün Moskova’da açılmasından duyduğu memnuniyetini şu sözlerle ifade etti:

Moskova’da bir Türk Kültür Merkezi’nin açılmış olmasından çok mutluyum. Çünkü Türkiye, Rusya’ya çok yakın olan bir ülke. Hem kültürlerimizde hem de mentalitelerimizde pek çok ortak yönlerimiz var. Ülkelerimiz arasında böyle bir yakınlaşmanın gerçekleşiyor olması güzel bir şey.

Rusya insanlarının Türkiye’yi, artık sadece deniz manzaralı otellerin pencerelerinden değil, Türkiye’nin zengin kültürünü öğrenerek ve Türkiye’nin güzel, hoş ve samimi insanlarıyla tanışarak tanıyacaklarını ümit ediyorum.

'BİRBİRİMİZİ TANIMAYA BAŞLADIĞIMIZDA DOSTLUĞUMUZ DA SARSILMAYACAK KADAR GÜÇLÜ OLACAK'

Bu tür merkezlerin Rusya’nın her şehrinde açılması gerektiğini düşünüyorum. Birbirimizi çok iyi anlayabilmek için birbirimizi çok iyi tanımamız gerekir. Birbirimizi iyi tanımaya başladığımız zaman dostluğumuz da hiç sarsılmayacak kadar güçlü olacaktır.

© Sputnik/ Amur Gadjiyev Moskova'da Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açıldı

Rusya Kültür Bakanlığı’na bağlı Rusya Kültürel ve Doğal Miras Enstitüsü Müdürü Yevgeniy Bahrevskiy ise, Türk merkezinin açılmasını şu ifadelerde değerlendirdi:

© Sputnik/ Amur Gadjiyev Rusya Kültürel ve Doğal Miras Enstitüsü Müdürü Yevgeniy Bahrevskiy

"Bu merkezin nihayet olarak açılmış olması, ilişkilerimizin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu olay, burada çok bekleniyordu. Bilindiği gibi Rusya ile Türkiye arasında ilgili hükümetlerarası anlaşma ta 2012’de imzalanmıştı. O tarihten itibaren uzun ve zorlu bir süreç geçti. Hiç kuşkusuz, iki ülke arasında profesyonel düzeyde insani ve kültürel temasların pekiştirilmesi çok önemli bir şey. Çünkü bu önemli bağları ülkelerimizin ilgili uzmanları bilinçli olarak geliştirmelidir. Bizim pekçok alanlarda gelişen stratejik ilişkilerimiz, karşılıklı olarak güçlü kültür politikalarıyla desteklenmelidir. Yunus Emre Enstitüsü’nün Moskova’daki faaliyetlerinin başarılı olacağını ümit ediyorum."