Akıllı telefonunda 20 saat boyunca oyun oynayan işçi ölüm tehlikesi geçirdi

Adı açıklanmayan 47 yaşındaki göçmen işçi kadın, Henan eyaletindeki evinden Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou'ya trenle gidiyordu.

20 saat süren yolculuk sırasında vakit öldürmek için akıllı telefonunda oyun oynamaya başlayan kadının trenin aşırı kalabalık olması nedeniyle yolculuk boyunca aynı pozisyonda durduğu anlaşıldı.

Tren Guangzhou'ya geldiğinde kadın platformda bayıldı ve hastaneye kaldırıldı.

'BEYNİNDE BİRDEN FAZLA KAN PIHTISI OLUŞTU'

Doktorlar kadının beyin MR'ını çekince beyninde birden fazla kan pıhtısı oluştuğunu anladı. Ameliyata alınan kadının beynindeki alışılmadık derecede büyük pıhtılar 3 saatlik başarılı operasyonla alındı.

Yerel medyaya konuşan nörolog Meng Heng "Birçok kan pıhtısını aldık. Toplamda 2 santimetre kadardılar ki normalde hastalarda karşılaşılandan iki kat daha büyük" dedi.

"Uzun süre aynı posziyonda durduğunu ve bu durumun onun boynunun sağ tarafındaki kan damarları üzerinde baskı yaptığını düşünüyoruz" diyen Heng genellikle genç akıllı telefon bağımlılarında giderek daha fazla benzer belirtileri gördüklerini kaydetti.

AMELİYAT SONRASI KALDIĞI YERDEN…

Bu arada Daily Mail'deki haberde kadının ameliyatın ardından yine akıllı telefonuyla oyun oynamayı sürdürdüğü belirtildi.