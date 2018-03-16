Rihanna’dan Snapchat’e kadına yönelik şiddet eleştirisi: Kendinizden utanın

Fotoğraf ve video mesajlaşma uygulaması Snapchat iki gün önce Rihanna ve Chris Brown'un görüldüğü bir mobil oyun reklamını yayınlayarak, kullanıcılarına "Rihanna'yı tokatlamayı mı yoksa Chris'e yumruk atmayı mı tercih edersin edersin?" diye sordu.

2009 yılında eski erkek arkadaşı Chris Brown'un fiziksel şiddetine maruz kalan Rihanna, snapchat'i kadına şiddeti özendirdiği ve başına gelen olaya saygısızca davranıldığı için kınadı.

RIHANNA: BUNDAN UTANMIYORUM

Düşüncelerini Instagram hesabından paylaşan 29 yaşındaki şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Buna seve seve 'cahillik' demek isterdim, ama o kadar aptal olmadığınızı biliyorum. Aile içi şiddet mağdurlarını utandırmak ve bu olguyla dalga geçmek için para harcadınız. Tepkim, kişisel hislerimle alakalı değil, çünkü bundan utanmıyorum. Ancak siz; beni, aile içi şiddet mağduru tüm kadınları, çocukları ve erkekleri ortaya atarak, bizi aşağıladınız. Kendinizden utanın."

Rihanna responding to Snapchat's ad. I can't believe they did this. pic.twitter.com/TpHQIXTm4j — Gennette Cordova (@GNCordova) March 15, 2018

​ © Flickr/ Maurizio Pesce Snapchat’e ‘müstehcenlik’ davası

Yaşananların ardından Snapchat özür diledi, ancak Barbados asıllı şarkıcının bunu kabul etmediği öğrenildi.

Sosyal medya şirketinin sözcüsü, mobil oyunun kendileriyle alakalı olmadığını ve reklamın derhal geri çekildiğini belirterek, "Bu reklam gerçekten iğrenç ve asla bizim platformumuzda yayınlanmamalıydı. Böyle korkunç bir hatayı yaptığımız için üzgünüz. Tekrar yaşanmayacağından emin olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

2009 yılında ABD'li şarkıcı Chris Brown'un Rihanna'ya arabada şiddet uygulaması ve ardından yayınlanan görüntüler büyük bir yankı uyandırmıştı.

Olayın ardından 29 yaşındaki rapçi beş yıl boyunca gözetim altında tutulmak kaydıyla şartlı tahliye olmuş, kamu hizmeti cezası almıştı.